Yeşil Kamanspor U-19 takımı kuruldu
Eski oyuncularının sosyal medya hesapları üzerinden başlatarak yeniden kurulmasını sağladığı Yeşil Kamanspor takımı U-19 takımını kurdu.
Eski oyuncularının sosyal medya hesapları üzerinden başlatarak yeniden kurulmasını sağladığı Yeşil Kamanspor takımı U-19 takımını kurdu.
Antrenörlüğünü Yeşil Kamanspor eski oyuncusu Mehmet Kayan'nın yaptığı takım ilk maçına Cumartesi günü çıkacak. Mücadele edeceği kategoride 5 rakibi bulunan U-19 takımı 9 maça çıkacak.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.