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  3. Yeşil Kamanspor U-19 takımı kuruldu

Yeşil Kamanspor U-19 takımı kuruldu

Eski oyuncularının sosyal medya hesapları üzerinden başlatarak yeniden kurulmasını sağladığı Yeşil Kamanspor takımı U-19 takımını kurdu.

Yeşil Kamanspor U-19 takımı kuruldu

Eski oyuncularının sosyal medya hesapları üzerinden başlatarak yeniden kurulmasını sağladığı Yeşil Kamanspor takımı U-19 takımını kurdu.

Antrenörlüğünü Yeşil Kamanspor eski oyuncusu Mehmet Kayan'nın yaptığı takım ilk maçına Cumartesi günü çıkacak. Mücadele edeceği kategoride 5 rakibi bulunan U-19 takımı 9 maça çıkacak.

Kaynak: İHA

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