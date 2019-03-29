Yeşil; “Kararları madenciyle birlikte alacağız”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile Yönetim Kurulu, 29 Mart 2019 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Kilimli İşletmesi'nde çalışan madencilere teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarete, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hüseyin Koçak, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş ve Şube Yönetimi, GMİS'e bağlı Armutçuk, Üzülmez, Kozlu, Amasra ve Merkez Servisleri Şubelerinin şube başkan ve yöneticileri katıldı.

Maden işçilerine hitaben konuşan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, şunları söyledi; "11'inci Olağan Genel Kurulumuzu yaptık. Tabandan güvenoyu alarak bir ekip oluşturduk. Bu ekip güçlü, heyecanlı, yeni bir ekip. Güçlü ve yeni bir ekiple karşınızdayız. Birbirimize ve size inancımız sonsuz. Birlik ve beraberlik içinde, Sendikamız ile beraber, işçimizle beraber, tabanımızla beraber hareket etmemiz lazım. Bizler, Genel Maden İşçileri Sendikası olarak, Türkiye Taşkömürü Kurumu işçileri olarak birçok zorluklarla karşılaştık. Bu zorlukların üstesinden hep birlikte geldik, yine geleceğiz, Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Zorlu bir sürece giriyoruz. 3 Nisan'dan itibaren Toplu İş Sözleşme görüşmelerimize devam edeceğiz. 3 Nisan'da Ankara'dayız. MTA ve özel sektörde de toplu iş sözleşmesi görüşmelerini sürdüreceğiz. Bizler bu süreç boyunca sizlerle daima bilgi alışverişi içinde olacağız. Her konuda gelecek ve size bilgi vereceğiz. Bizler ekip anlayışı içinde, karşılıklı istişare anlayışı içinde kararları beraber alacağız. Bölgemizde sıkıntılarımız var, sizlerin sıkıntıları var. Bu sıkıntıları da sizlerin desteğiyle çözeceğiz. Önemli olan birlik ve beraberlik içinde olmaktır. Bu süreci, Genel Maden İşçileri Sendikası'nın gücünü herkese göstererek beraber aşacağız. Bu süreçlerde birbirimize sahip çıkmalıyız. Bu süreci ayrıştırarak aşamayız. Bu ekip birbirine sahip çıkan, birbirini seven, maden işçisine değer veren bir ekip. Bu ekip sizlerin sıkıntılarını giderecek ekip. Bu ekibe şahsım ve sizlerin adına tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Önümüzde yerel seçimler var. Sonuçlar, bölgemizi, sizi ve sendikamızı da etkileyecek. İnşallah daha güzel günler göreceğiz. 1000 arkadaşımız işbaşı yapacak. İşyerlerinde işçi açıklarından kaynaklanan sıkıntılarımız var. İki kişinin yapacağı işi bir kişi yapıyoruz. Hepimiz zorlanıyoruz. Uzun zamandır üretim ayaklarında sarma altında eziliyorsunuz, yoruluyorsunuz. Hepimiz biliyoruz. Ben de oradan geldim, arkadaşlarım da oradan geldi. Sizler, daha iyi günler görmek için bizleri seçtiniz. İnşallah bizler de bu süreci en iyi şekilde değerlendirip, sizler için mücadele edeceğiz" dedi.

Maden işçilerine tek tek teşekkür eden GMİS Heyeti, Kilimli İşletmesi'nde bulunan nezaretçileri ve Kilimli İşletme Müdürü Ümit Değirmenci'yi ziyaret etti.

GMİS Yöneticileri, Karadon Müessese Müdürü Fazlı Uncu'ya da bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA