'Yeşil kesen baş keser' atasözünden uyarlanan afişe dünya birinciliği ödülü

PERU'da düzenlenen ve 10 bin 576 eserin katıldığı afiş yarışmasında, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nde görev yapan öğretim görevlisi Abdulkerim Turkaya'nın, "Yeşil kesen, baş keser" atasözünden yola çıkarak tasarladığı afiş birinci oldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim görevlisi Abdulkerim Turkaya, Peru'da düzenlenen Uluslararası Afiş Yarışması'nda "Protect The Nature" adlı eseriyle Çevre Afişi (Environmental Poster) kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

ORTAK BİLİNÇ OLUŞTURMALIYIZ

Kendisine birincilik ödülünü getiren afiş tasarımı hakkında bilgi veren Turkaya, "Hepimizin ortak yaşam alanı olan ormanların günümüzde rant elde etmek, tarım arazisi oluşturmak, yangın gibi birçok farklı nedenlerden ötürü yok edilmelerine yönelik uluslararası alanda ortak bir bilinç oluşturmayı ve farkındalık yaratmayı amaçladım. İnsan aktivitelerinden ekolojik olarak etkilenmemiş bir orman arazisi bulmanın neredeyse imkânsız olduğu günümüzde, yaşayan bir canlı olarak ormanların yok olması ile gelecekte insan yaşamının da bundan ne denli olumsuz bir şekilde etkileneceği apaçık bir gerçektir. Tasarımı, mizahi bir anlatım dili kullanarak, minimal bir üslupta uygulamaya koyarken "yeşil kesen, baş keser" atasözünden hareketle insanların, ormanı oluşturan her bir ağacı nefes alabilen, yaşayan bir varlık olarak anlamamız gerektiğini ve onu öldürmenin insanı öldürmüş gibi olacağı empatisini ortaya çıkarmaya çalıştım" diye konuştu.

1 YILDA 3 ÖDÜL

Yarışmada ödül alan ve eseri dereceye giren tasarımcılar, 28 Haziran 2019 tarihinde Peru'nun Callao şehrinde düzenlenecek olan ödül töreni ve sergi açılışında misafir edilecek. Akademik hayatında yapmış olduğu eserler ile katıldığı birçok ulusal ve uluslararası jürili yarışmalarda dereceye giren ve ödülleri bulunan Turkaya'nın, 2019 yılı içerisinde 2 afiş yarışmasında daha finalist olarak dereceye giren eserleri bulunuyor.

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DHA