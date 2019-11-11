Türk ihracatçılarına seyahat özgürlüğü sağlayan hususi damgalı pasaport olarak bilinen yeşil pasaporttan yıllık 1 milyon dolar üzeri ihracatçıların yararlanabildiği ifade edilirken, bu alt limit 500 bin dolara düşürüldü ve konuyla ilgili karar, 11 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyle birlikte, Yeşil pasaport sahibi Egeli ihracatçı sayısı bin 800'e ulaştı.

Türk ihracatçılarının yeşil pasaport sayesinde dünya genelinde 128 ülkeye vizesiz seyahat etme özgürlüğüne kavuştuğu bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, son kararla birlikte özellikle Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) niteliğindeki ihracatçı firmaların bu hakka sahip olduklarının altını çizdi.

İhracatçılara yeşil pasaport hakkının ilk kez 2017 yılında tanındığını hatırlatan Eskinazi, "O zamanda yeşil pasaport verme kriterlerinin ihracatçı birlikleri yönetim kurullarına seçilme kriterleriyle uyumlu olması gerektiğinin altını çizmiştik. Özellikle tarım ürünleri ihraç eden birliklerimizde yönetim kurullarına seçilmek için gerekli ihracat tutarı 250 bin dolar. İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu'nda yer alabilecek konumdaki firmalarımızın yeşil pasaport sahibi olamamasını doğru bulmuyoruz. Yeşil Pasaport sahibi olabilme kriterlerinin özellikle tarım ürünleri ihraç eden firmalarımızda 250 bin dolar şeklinde düzenlenmesi gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

Türk ihracatçısının yeşil pasaport talebinin uzun yıllardır Türkiye gündeminde olduğuna dikkati çeken Eskinazi, bu talebe duyarsız kalmayıp ihracatçıların yeşil pasaport sahibi olmasına olanak tanıyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dönemin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve TİM Başkanımız İsmail Gülle'ye Egeli ihracatçılar adına teşekkürlerini sundu.

İhracatın yüzde 75'i yeşil pasaporta vize istemeyen ülkelere

Türk ihracatçısı, 23 Mart 2017 tarihinde Resmi Gazete'de çıkan kararla yeşil pasaport hakkına kavuştu. İhracatçı firmalar ihracat tutarına göre 5'e kadar yeşil pasaport sahibi olabiliyor. Yeşil pasaporta vize istemeyen ülkeler arasında; Almanya, Irak, İtalya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, İran, İsrail, Mısır gibi ülkeler bulunurken, Türkiye ihracatının yüzde 75'ini yeşil pasaporta vize istemeyen ülkeler gerçekleştiriyor.

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde bulunan 12 ihracatçı birliği içerisinde en fazla yeşil pasaport sahibi 271 kişiyle Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği oldu. Ege Maden İhracatçıları Birliği üyesi 224 ihracatçının, yeşil pasaport ile seyahat şansına sahip olduğu öğrenildi.

2019 yılında 80. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin yeşil pasaportlu ihracatçı sayısı ise; 139 olarak kayıtlara geçti. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 116 yeşil pasaport ile dördüncü sırada yer aldı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği üyesi 114 ihracatçı yeşil pasaport ayrıcalığından yararlanırken, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri İhracatçıları Birliği 96 yeşil pasaport sahibi ihracatçıyı bünyesinde bulunduruyor. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin yeşil pasaport sahibi ihracatçı sayısı 94 iken, Ege Tekstil İhracatçıları Birliğinde ise 84 ihracatçı yeşil pasaport ile seyahat ediyor. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliğine üye 59 ihracatçı yeşil pasaport sahibi olurken, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinde ise 44 ihracatçı yeşil pasaport sahibi. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğinde ise 38 ve Ege Tütün İhracatçıları Birliğinde 35 ihracatçı yeşil pasaport sahibi oldu.

Kaynak: İHA