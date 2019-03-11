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  3. 'Yeşil Reçete' operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyede (2)

'Yeşil Reçete' operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyede (2)

Kayseri merkezli 7 ilde, yeşil reçeteyle verilen ilaçları yasa dışı yollardan sattıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 20 kişiden Metin Ş., Muhammed...

'Yeşil Reçete' operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyede (2)

20 KİŞİDEN 9'U TUTUKLANDI

Kayseri merkezli 7 ilde, yeşil reçeteyle verilen ilaçları yasa dışı yollardan sattıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 20 kişiden Metin Ş., Muhammed Fatih C., Cengiz K., Erhan Ç., Haydar S., Serkan K., Ali K., Ulaş E. ve Sezer K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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