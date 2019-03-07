Yeşil: "Sabır ve disiplinle mücadele etmelisiniz"

Dicle Üniversitesi Girişimciler Kulübü tarafından düzenlenen "Odaların kuruluş ve çalışma alanları, oda organları ve görevleri" konulu panelde üniversite öğrencilerine seslenen Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, hem öğrencilik hayatında hem de gelecekteki iş hayatında sabırla, disiplinli bir şekilde mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

Dicle Üniversitesi, Dicle Üniversitesi Girişimciler Kulübü, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, Karacadağ Kalkınma Ajansı ile Dicle Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı işbirliğinde "Odaların kuruluş ve çalışma alanları, oda organları ve görevleri" konulu panel düzenlendi. Panelde konuşan Yeşil, ülke genelinde kalifiye elaman sorunun olduğunu söyledi. Yeşil "Ciddi anlamda bir işsizlik sorunumuz bulunmaktadır, ama bununla birlikte yine ciddi anlamda kalifiye elaman sorunumuzda vardır. Sizler mezun olduğunuz bölüme göre kendinizi mutlaka geliştiriniz ve elinizden gelenin en iyisini yapınız. Çabuk yükselme hırsınız olmasın, mezun olduğunuzda iş seçmek yerine tecrübe edinmek için çalışın, siz işinizi iyi yaparsanız her şey zamanla mutlaka olacaktır. Her gün bir önceki güne göre daha çok çalışmalı ve kendinizi geliştirmelisiniz" dedi.

"Hiçbir şey imkansız değildir"

Gençlere İnternet sayesinde bütün dünyayı takip edilebildiğini anlatan DTB Başkanı Engin Yeşil, "Bir işi başarmak, hatta dünya çapında işler yapmak eskisine göre daha kolay. Dünyanın en büyük firmalarına baktığınız zaman birkaç sene öncesine kadar bir sermayesi olmayan, tek sermayeleri bir bilgisayar ve internet olan amazon ve benzeri gibi firmaları görürsünüz. Bunlar hiçbir şeyin imkansız olmadığını gösteriyor" diye konuştu.

"Girişimcilik aklınızda her zaman olsun"

Gençlere, üniversiteyi bitirdikten hemen sonra bir yerde memur olup, aile geçimine katkı sunma isteğinin yanına da girişimciliğinde olması gerektiğini vurgulayan DTB Başkanı Yeşil, "Herkes memur olmak istiyor ancak özel sektörde gerçekten işinizi iyi yaparsanız çok iyi yerlere gelebilirsiniz. Bunun örneğini her meslekte görebilirsiniz. Bu yüzden gelecekte nitelikli iş gücüne fazlasıyla ihtiyaç duyulacaktır. Sizler de hem mesleki hem de yabancı dil anlamında kendinizi geliştirirseniz bölgenin kalkınması daha da hızlanacaktır. Bu anlamda ilimizin ve sizlerin geleceğini parlak görüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA