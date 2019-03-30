Yeşil sahada sürpriz evlenme teklifi

Süper Amatör Lig takımı Kozlu Belediyespor'da forma giyen oyuncu sevgilisine sahada evlenme teklifi etti.

Süper Amatör Lig takımı Kozlu Belediyespor'da oynayan Mehmet Öztürk, Capeti Merkez Atölyespor maçı öncesinde sevgilisi Elif Usta'ya evlenme teklifi etti. Kozlu Belediyespor takımındaki oyuncular maç öncesinde sahaya "Diyorum ki sana ömür boyu başımın etini yeme fırsatını sünüyorum benimle evlenirmisin?" pankartla çıktı. Pankarta çok şaşıran Elif Usta şaşkınlığını gizleyemedi. Pankartın önünde diz çökerek evlenme teklifi eden Mehmet Öztürk sevgilisi Elif Usta'dan evet cevabını aldı. Çiftin yüzüklerini Kozlu Belediyespor antrenörü Erkan Sadıklar taktı.

Kaynak: İHA