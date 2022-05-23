Yeşil sahalar boks ringine döndü! Pendik’te amatör maçta çıkan kavgada 4 futbolcu yaralandı

Pendik’te, 1. Lig amatör takımlarından Pendik Çamlık Spor ile Fetih Kelkit Spor arasında oynanan maçta futbolcular arasında gerginlik çıktı.

Telefon kameralarına kaydedilen görüntülerde kavga eden futbolcular birbirlerinden şikayetçi oldu. Görüntülerde, Pendik Çamlık Spor oyuncularının Fetih Kelkit Sporlu oyuncuları darp ettiği ve Fetih Kelkitli 4 oyuncunun yaralandığı öğrenildi.

POLİS MÜDEHALE ETTİ

Sporcular arasında yaşanan kavga polis ekiplerin müdahalesiyle sonlandırıldı. Yaralanan 4 futbolcu hastaneye giderek darp raporu aldı.

"40 YILLIK FUTBOL HAYATIMDA GÖRMEDİM"

Fetih Kelkit Teknik direktörü Hüseyin Yıldırım, “Maçın bitiminin son saniyesinde maç 2-2 idi. Son saniyelerde yediğimiz gol ile yenildik. Mağlubiyete üzülmüyorum, istersem 5-0 yenileyim, maçtan sonra oyuncularıma yapılan aşırı tepki ve müdahale ile ben çıldırdım. 40 yıllık futbol hayatımda böyle bir şey görmedim. Böyle bir mantığı kabul edemiyorum. Şikayetçi olduk, darp raporu aldık. Çarşamba günü kısmetse futbol federasyonuna itirazımızı yapacağız. Gerekirse şu olaydan sonra ligden çekilmeyi dahi düşünüyoruz” dedi.

"NEDEN DARP EDİLDİĞİMİZİ ANLAMADIK"

Fetih Kelkit Spor oyuncularından Hasan Yel, “Önemli bir deplasman maçında son dakikada yediğimiz gol sonrası hakemin maçı bitirmesinin ardından bir arbede yaşandı. Anlamadığımız şekilde darp edildik. Darp raporlarımız elimizde mevcut. Biz oraya top oynamaya gittiğimiz halde bizi darp edenleri kınıyoruz.” dedi.