Yeşil sevgisi aşılanıyor! Emet Orman İşletme Müdürlüğü 10 bin fidan dağıttı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Emet Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 3 ayrı noktada vatandaşlara yönelik olarak fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Daha yeşil bir çevre ve gelecek amacı ile Emet, Çavdarhisar ve Hisarcık'ta yapılan etkinliklerle 4 bin badem, 3 bin ceviz ve 3 bin kestane olmak üzere toplam 10 bin fidan bedelsiz olarak dağıtıldı.

"AMACIMIZ ORMAN SEVGİSİ AŞILAMAK"

Orman İşletme Müdür Vekili Mustafa Ertekin yaptığı açıklamada, "(Covid-19) tedbirlerine uyularak yapılan fidan dağıtımları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Amacımız 7'den 70'e tüm vatandaşlara ağaç ve orman sevgisi aşılamak. Fidan dikmeyi tüm vatandaşlara özendirerek, geleceğe nefes olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Dağıtımı yapılan fidanlar memnuniyetle karşılanırken, fidanlarını alan vatandaşlar Emet Orman İşletme Müdürlüğü personeline teşekkür ettiler.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı