Yeşil Sol Parti milletvekili adayının davası ileri bir tarihe erteledi

Eskişehir'de silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan Yeşil Sol Parti Eskişehir 3'üncü sıra milletvekili adayı Muslum Koyun'un davası dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

3 Mayıs 2023 tarihinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda MLKP terör örgütü üyesi 6'sı kadın 10 şüpheli gözaltına alındı. Eskişehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Hatay, Kayseri ile Çanakkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hâkimliğine sevk edilen şüphelilerden Yeşil Sol Parti Eskişehir 3'üncü sıra milletvekili adayı Muslum Koyun tutuklandı. "Terör örgütüne üye olmak" suçu çerçevesinde tutuklanan Muslum Koyun, cezaevine gönderilmişti.

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan Muslum Koyun'un davası Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Muslum Koyun salonda hazır edildi. Duruşmada savunma yapan Muslum Koyun, "Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu örgütlenme eleman kazandırma gibi terimler illegal örgütlere katılmak gibi anlaşılmıştır, ama aslında derneğe üye toplanma amacıyla yapılmıştır. Dernekle alakalı verdiğim raporlama illegal örgütlerle alakası yoktur. Derneğin topladığı paralarla örgütleri beslediğini kabul etmiyorum. Mezar anmalarında mensup oldukları örgütlerden dolayı değil sosyalizme verdiği destekten dolayı ziyaret ediyoruz, anıyoruz. Atılı suçu kabul etmiyorum beraatimi talep ediyorum. SGDF ve diğer derneklerin herhangi bir terör örgütü ile bağlantılı değil. Yapılan operasyonlarda ölen ve yaralananları sosyalist oldukları için doğru bulmuyoruz. Sosyalist olduğu için örgütler ile bağlantılı olduğu için değil"dedi.

Haberin Devamı

Tanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksiklerin giderilmesi için davayı 24 Ekim'e erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)