Yeşilay’dan Çorum TSO’ya ziyaret

Yeşilay Çorum Şube Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder, Başkan Yardımcısı AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ile birlikte Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal'ı ziyaret etti.

Yeşilay Şube Başkanı Dr. Ejder ziyarette "Çorumda 6 ay önce Yeşilay Şubesini kurduklarını, 1 ay önce de Genel Kurul yaparak Yönetim ve Denetim kurullarıyla güçlü bir ekip olduklarını dile getirdi. Hizmet verdikleri binanın 1. Katına Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) açılacağını ve Türkiye'nin 8. YEDAM'ın Çorum'da Ocak ayı içinde hizmete gireceğini" kaydetti.

YEDAM'a uyuşturucu bağımlıları ve ailelerinin 444 79 75 nolu telefonla veya direk başvurmaları halinde uzman Psikologlar ve Sosyal Hizmet uzmanlarınca destek görüşmeleri yapılacağını, burada kesinlikle kayıt tutulmayacağını ailelerin gönül rahatlığı ile başvurabileceklerini sözlerine ekleyen Dr. Ejder ayrıca, binanın üst katlarının sadece bir şube merkezi değil gençlerin, çocukların ve bayanların faydalanacağı, içinde sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı, Yeşilay gönüllülerinin buluşma noktası yapmayı istediklerini söyledi.

Dr. Ejder Ülkemizde Kök Hücre bağışının çok yetersiz durumda olduğunu bu alanda da ne yazık ki dışa bağımlı olduğumuzu, Yeşilay ve Türk Kızılay Çorum şubeleri olarak "Çorum kök salıyor" isimli bir kampanya düzenlemek için onay beklediklerini ve bu kampanyanın başlamasıyla birlikte herkesin kampanyaya desteklerin önemli olduğunu belirtti.

Ziyarette Yeşilay Çorum Şubesi Başkan Yardımcılığı görevini yürüten AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da; bağımlılıkla mücadelenin hükümetimizin en öncelikli gündem maddelerinden birisi olduğunu ifade ederek Dr. Ejder ve ekibinin Bağımlılıkla Mücadelede hiç durmadan çalıştıklarını ve İlimizde sürekli projeler geliştirdiklerini söyledi.

Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yeşilay Çorum Şubesinin İlimizde yapacağı faaliyetler ve özellikle "Kök Hücre Kampanyası" nın çok hayati bir konu olduğunu belirterek bu konuda her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

Kaynak: İHA