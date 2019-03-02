Yeşilay’dan "Sağlıklı hayat" yürüyüşü

Yeşilay Bursa Şubesi, her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası münasebetiyle "Sağlıklı hayat" yürüyüşü düzenledi.

Yürüyüşe yağan yağmura rağmen vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Mehter takımı eşliğinde Cumhuriyet Caddesi'nden başlayan yürüyüşe AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediyesi İzcilik Kulübü, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerden oluşan yüzlerce kişi destek verdi. Yeşilay olarak bu yılki sloganlarının "Bağımlılıktan uzak durmak ve sağlıklı yaşamak için bir sebebim var" olduğunu söyleyen Yeşilay Şube Başkanı Dr. Serhat Yamalı, 1-7 Mart tarihleri arasında çeşitli faaliyetlerle bütün Türkiye'de Yeşilay Haftasını kutladıklarını belirtti. Yamalı, "Bağımlılıkla mücadelede hepimizin bir sebebi var diyerek faaliyetlerimizi hayata geçiriyoruz" dedi.

Yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Bursa Büyükşehir Belediyesi İzcilik Kulübü ve Yeşilay gönüllüsü Sefa Özen'in okuduğu basın bildirisinin ardından son buldu.

Kaynak: İHA