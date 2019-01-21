Yeşilboğaz: "Adalete erişimde hiçbir engele takılmamalıyız"

Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, beraberinde bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Mut Cumhuriyet Başsavcısı Zübeyde Yılmaz ile ilçedeki bazı avukatlarla bir araya geldi.

Yılmaz'ı ziyaretinde avukatların, halkın sesi ve hak savunucusu olarak topluma yön veren kutsal bir mesleği icra ettiklerini söyleyen Yeşilboğaz, "Bizler vatandaşın adalete erişimi için mücadele ederken, hiçbir engele takılmamalıyız. Yetkili makamlardan beklentimiz, merkez ve ilçe adliyelerdeki tüm eksikliklerin ve avukatların yaşamış oldukları sorunların tespit edilip, çözüm adına bir an önce gerekli adımların atılmasıdır" dedi.

"Sorunlarımıza dayanışma içinde çözüm üretiyoruz"

İlçedeki avukatlarla yaptığı görüşmede de Mersin Barosu olarak adaletin tesisi ve mesleki sorunların çözümü için ilçelerdeki avukatları ziyaret ederek, onların da fikirleri ve talepleri doğrultusunda çalıştıklarını kaydeden Yeşilboğaz, "Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e bütün mesleki sorunlarımızı dosya halinde sunduk. Türkiye Barolar Birliği ve diğer barolarla birlikte sık sık bir araya gelerek, sorunlarımızın çözümüne yönelik neler yapabileceğimiz konusunda istişare yapıyoruz. Savunma mesleğinin, yargı bağımsızlığı ve adil yargılamanın teminatı olduğu bilinciyle, yargının kurucu unsurları olarak, mesleğimizi daha etkin bir şekilde yapabilmek için mesleğimizin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. Meslektaşlarımızın yaşadığı hak ihlallerinde ve sorunlarında hiçbir ayrım yapmadan ilçe ziyaretlerimizi gerçekleştirerek, elimizden geldiğince dayanışma içerisinde çözüm üretmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade eden Mut Cumhuriyet Başsavcısı Zübeyde Yılmaz ise toplumun bir arada yaşamasını sağlayan en önemli unsurların başında, adaletin tecellisi için mücadele eden avukatlar olduğunu ifade ederek, sorunların çözümünde yargı çalışanlarının birlikte mücadele etmesi ve bu konuda da Mersin Barosu ile birlikte çalışmanın önemli olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA