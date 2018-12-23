Yeşilboğaz: "Yarınlarımız için çocuklarımızı koruyabilmeliyiz"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Burcu Düzen, çocuk alanında faaliyet gösteren kuruluş temsilcileri ile "çocuklarımız için birlikteyiz" sloganıyla bir araya gelerek çocuk sorunları, çocuk istismarı, çocuk koruma sistemleri, sokakta çalışan çocuklar ve çocuk işçiliğinin önlenmesi çalışmalarını değerlendirdi.

Davultepe Çocuk Evleri Sitesi'nde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Bilgin Yeşilboğaz ve Burcu Düzen'in yanısıra Çocuk Şube Müdürü İsmail Petek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk alanında faaliyet gösteren kuruluş temsilcileri, Mersin Adliyesi'nde çocuk alanında görev yapan hakim ve savcılar, çeşitli kamu kurumu temsilcileri ve çocuk şube müdürlüğünde görev yapan çocuk polisleri katıldı.

Toplantıyı değerlendiren Yeşilboğaz, "Çocuk işçiliği, çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimine zarar verdiği gibi, onları en temel hakları olan yaşama, sağlıklı gelişim, beslenme, ihmal ve istismara karşı korunma, barınma ve eğitim haklarından yoksun bırakıyor. Çocukların büyüme, yaşama, eğitim, sağlık ve korunma hakları, öncelikli olarak ele alınması gereken konulardır. Aileler ve toplum, çocuk hakları ve istismarı konusunda hızla farkındalığa kavuşturulmalıdır. Yarınlarımız için, gelişmiş bir toplum için, en temel insan hak ve özgürlükleri için, öncelikle çocuklarımızı koruyabilmeliyiz. Çocuklarımızın geleceği konusunda, kentteki ilgili kurum, kuruluş ve STK temsilcileri ile gerçekleştirdiğimiz bu toplantının, kalıcı çözümler getireceğine inanıyorum" dedi.

Toplantının her ay periyodik olarak düzenleneceği belirtildi.

Kaynak: İHA