Yeşilçam oyuncuları açılışta buluştu

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları Nuri Alço, Coşkun Göğen, Ahmet Arıman, Tuncay Akça, Teoman Ayık ve Hababam Vokal Grubu, Yeşilçam Kahve Evi'nin Çekmeköy Taşdelen Şube açılışında bir araya geldi.

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları Nuri Alço, Coşkun Göğen, Ahmet Arıman, Tuncay Akça, Teoman Ayık ve Hababam Vokal Grubu, Yeşilçam Kahve Evi'nin Çekmeköy Taşdelen Şube açılışında buluştu. Çekmeköy'de yeni açılan Yeşilçam Kahve Evi'nin açılış kurdelesini işletme sahibi Zeki Şen, Nuri Alço, Coşkun Göğen, Ahmet Arıman, Tuncay Akça, Teoman Ayık ve Hababam Vokal Grubu keserek açtı.

Kurdele kesimi öncesinde ise kafesin açılışı için kurban kesilerek hep birlikte dua edildi. Dua sonrası ise Hababam Vokal Grubu sahne olarak Yeşilçam'a ait unutmaz şarkıları açılışa gelen vatandaşlara söyledi.

Kurdele açılış sonrası ise Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları kafe açılışına katılan vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çekildi.

Açılan Yeşilçam Kahve Evinin Çekmeköy halkına hayırlı uğurlu olmasını dile getiren işletme sahibi Zeki Şen," İnsanımızın yurt hizmetinde olması çeşitli kanallarla olur. Ekonomiye katkı anlamında yurt hizmetidir de aynı zamanda. Taşdelen halkına hizmet edecek bir işletme açtık herkese hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Coşkun Göğen ise,"Açılan bu kafeler birbirinden güzel klasik kafeler oluyor. Yeşilçam'ı yaşatıyor insanlara müziğinden tavrından dekorundan dolayı. Bizler de açılışına geliyoruz. Ben Ankara'dan geliyorum çok da mutlu oluyorum. İnsanlarla gençlerle bir arada oluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA