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  3. Yeşilçam oyuncusu Mehmet Yağmur, Kovid-19'a yenildi

Yeşilçam oyuncusu Mehmet Yağmur, Kovid-19'a yenildi

Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüs salgını nedeniyle 71 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam oyuncusu Mehmet Yağmur, Kovid-19'a yenildi

Dünyada ve ülkemizde etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs salgını bu kez bir Yeşilçam oyuncusunu hayattan kopardı. 78 yaşındaki Yeşilçam oyuncusu Mehmet Yağmur koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. 

Yağmur, geçtiğimiz yıl düzenlenen Malatya Film Festivali'nde "Sinemanın Olmazsa Olmazları Ödülü"ne layık görülmüş, bir süre önce Malatya'ya yerleşmişti.

Daha çok oynadığı dövüş sahneleri ile dikkat çeken Yağmur, bir röportajında film setlerinde atlattığı bir olayı şöyle anlatmıştı:

"Gözüm karaydı. Atla atla, düş düş, vur vur, kır kır, hiç korku yoktu. Kavganın A'sından Z'sine her şeyini biliyorduk. Nereden vurursun, nereden gidersin bunu bilemezsen olmaz, çekemezler. Onun için bir kariyerimiz vardı. Orayı da koruyabildiğimiz kadar koruduk. Gerçek dayak yediğim filmler de oldu. Yılmaz Köksal kazara ayağı kaydı gözümün altına bir yumru attı. Gözümün çıktığını sandım. 'Malkoçoğlu' filmini çekerken ölümlerden döndük. Köprüden bizi aşağı atma sahnesi vardı. 'Camoka' vuruyor, Cüneyt Arkın'ı ve bizi suya atıyor, Dalaman Çayı'na... Dalaman Çayı'nın derinliği yarım metre, altı da betondu. 15 metreden aşağı düştük. İpi kestiler, patır patır düştük ve canlı çıktık."

Yeşilçam oyuncusu Mehmet Yağmur, Kovid-19'a yenildi

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