Türk sinemasının ünlü isimlerinden Nilüfer Aydan hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava a.ıldı.

Sözcü'nün haberine göre, ağustos ayında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yeşilçam'ın eski yıldızı 80 yaşındaki Nilüfer Aydan'ın sosyal medya hesabı üzerinden 2018 yılında yaptığı paylaşımlarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ve suç içerikli paylaşımlar yaptığı öne sürülerek ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

'DÜŞÜNCE VE ELEŞTİRİ ÖZGÜRLÜĞÜ OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ'

İddianamede Nilüfer Aydan’ın sosyal medya hesabından 2016-2017 ve 2018’de yaptığı 4 paylaşımın cumhurbaşkanını tahkir kastı ile yaptığı ileri sürülerek paylaşımların düşünce ve eleştiri özgürlüğünde değerlendirilemeyeceğini belirtildi.

Nilüfer Aydan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Suçu ne?

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Aydan, söz konusu sosyal medya hesaplarının kendisine ait olduğunu doğrulayarak FETÖ/PDY övgüleri içeren bir paylaşımının olmadığını belirtti.

"PARKTA OTURAN GENÇLER YAZMIŞ OLABİLİR"

Yaşından dolayı ve teknolojiyi de yeterince bilmediğinden bazen parkta otururken herhangi bir şey yazdıracağı zaman orada bulunan gençlere paylaşımlarını yazdırdığını belirten Aydan, “Suça konu paylaşımları kendi cep telefonundan parkta oturan gençler tarafından yazılmış olabilir” dedi.

Sanatçının 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

"DARBE DEĞİL PİYES"

Aydan hakkında dava açılmasına neden olan bazı sosyal medya paylaşımları şöyle:

"İlüzyonlarla gerçekleri çarpıtmaya, imitasyonlarla halkı kandırmaya çalışıyorlar. Diktatör kaybedeceğini biliyor. Darbe değil piyes. Eğer beton yığını binalarsa eserin her birini ne kadar pahalıya yaptırdığını bilmiyor muyuz sanıyorsun?"

Nilüfer Aydan’ın paylaşımlarında yer alan bazı ifadelerin ‘FETÖ propagandası’ olduğu ve bu yönde ayrı bir soruşturma da yürütüldüğü öğrenildi.