Yeşilçam'ın Ayşecik'ini hor görmüştü! Hayat Sevince Güzel'in Gülay'ı, Fatma Belgen son haliyle çok şaşırttı! Yeni mesleğini duyunca ağzınız açık kalacak! Yeşilçam'ın Hayat Sevince Güzel filminde Gülay karakterine hayat veren Fatma Belgen, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Şimdilerde pazarda bere satışı yapan Belgen, güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş.

1 9 Hayat Sevince Güzel, milyonların hafızasına kazınmış, günümüzde halen daha ilk tercih edilen Yeşilçam filmleri arasında yer alıyor.