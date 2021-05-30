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  3. Yeşilcam'ın efsane güzeli Bahar Öztan'dan şoke eden itiraf

Yeşilcam'ın efsane güzeli Bahar Öztan'dan şoke eden itiraf

Yeşilcam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan yaptığı Kadir İnanır itirafı ile gündeme geldi. Yeşilçam'a damga vuran Bahar Öztan, "Kadir İnanır'a aşıktım" dedi.

Yeşilcam'ın efsane güzeli Bahar Öztan'dan şoke eden itiraf

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'dan yıllar sonra Kadir İnanır itirafında bulundu. Öztan, açıklamasında "Kadir İnanır'a aşıktım" dedi.

"ÇOK YAKIŞIKLI VE DÜNYA TATLISI"

Bir dönem yer aldığı filmlerle Yeşilçam'a damga vuran Bahar Öztan, Kadir İnanır itirafıyla dikkat çekti. Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak tanınan Öztan İnanır'la ilgili "Çok yakışıklı ve dünya tatlısı. O benim sinemaya girmeden önceki aşkımdı, çok beğenirdim" dedi.

Yeşilcamın efsane güzeli Bahar Öztandan şoke eden itirafYeşilcamın efsane güzeli Bahar Öztandan şoke eden itirafYeşilcamın efsane güzeli Bahar Öztandan şoke eden itiraf

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