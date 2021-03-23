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Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber! Koronavirüse yakalanan Nuri Alço hastaneye kaldırıldı

Koronavirüse yakalanan Türk sinemasının usta oyuncusu Nuri Alço'nun durumu ağırlaştı. Alço'nun hastaneye kaldırıldığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber! Koronavirüse yakalanan Nuri Alço hastaneye kaldırıldı

Türk sinemasının usta oyuncusu Nuri Alço koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Alço'nun hastaneye kaldırıldığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

1 HAFTADIR KORONAVİRÜS İLE SAVAŞIYOR

69 yaşındaki Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Nuri Alço'nun bir haftadır koronavirüs ile savaştığı öğrenildi.

Nuri Alço'nun eşi Burcu Sezginoğlu, "Herkülüm benim... Sen benim nefesimsin. Az kaldı iyileşmene aşkım" diyerek sevenlerinden destek istedi.

Yeşilçam'da kötü adam karakterlerine hayat veren Nuri Alço, 40 yılı aşkın oyunculuk kariyerinde 80'den fazla dizi ve filmde rol almıştı.

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber! Nuri Alço koronavirüse yakalandı!

26 Nisan 1951 tarihinde Eskişehir'de, ailesinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen 69 yaşındaki Nuri Alço, baba tarafından Trakyalı olup Bulgaristan'dan göçen dedesi de meşhur pehlivan Kel Aliço'dur. Haberin devamı için aşağıdaki linke tıklayınız.

Nuri Alço kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Nuri Alço korona mı oldu?Nuri Alço kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Nuri Alço korona mı oldu?

 

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