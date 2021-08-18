Yeşilçam'ın emektar oyuncusundan kahreden haber! Ali İnce hayatını kaybetti!

Yeşilçam'ın birçok filminde rol alan ve aynı zamanda filmlerde Set Amiri olarak görev alan usta oyuncu Ali İnce 62 yaşında hayatını kaybetti.

Ayşen Gruda ile birlikte çöpçüler kralı filminde rol alan ve Gruda'nın kardeşlerinden boyacı rolünü canlandıran Yeşilçam’ın emektar oyuncusu Ali İnce vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu.

CENAZESİ FATİH CAMİİ’NDE

İnce’nin cenazesi, Fatih Camii’nde 18 Ağustos Çarşamba günü öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.