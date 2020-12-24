Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan bir dönem kötü kadın rollerinin aranan ismi Lale Belkıs, uzun bir aradan sonra Lerzan Mutlu'nun programında ortaya çıktı.

Lerzan Mutlu'nun soruları yanıtlayan Lale Belkıs, canlı yayında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Belkıs, hakkında çıkan “10 kez kürtaj oldum” haberleri hakkında ilk kez konuştu.

Hayatı boyunca hiç çocuk istemediğini söyleyen Lale Belkıs, toplamda 4 kez kürtaj olduğunu ve sadece “Ateşböceği” Yalçın olarak tanınan ikinci eşi Yalçın Otağ’dan çocuk sahibi olmak istediğini dile getirdi.

Çocuğa vakti olmadığını ve birkaç kez düşük yaptığını da söyleyen 82 yaşındaki Lale Belkıs, son haliyle de izleyenlerden beğeni topladı.

LALE BELKIS KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR, NERELİDİR?

Eski manken, sanatçı ve oyuncu Lale Belkıs 1938 yılında İstanbul Eyüp’te dünyaya gelmiştir. 12 yaşına kadar Eyüp’te yaşamış ardından Moda’ya taşınmıştır. Altı kardeş olan Lale Belkıs ailenin en küçük çocuğudur. Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsü mezunudur.



Babası İsmail Durmaz Çanakkale Savaşı Gazisi annesi ise Hacer Durmaz’dır. 1953 senesinde medya dünyasında manken olarak yer almaya başlayan Lale Belkıs Türkiye’nin ilk Milli Manken ünvanına sahip ismidir. Mezun olduğu okulda defile düzenlenmiş ve Lale Belkıs davet edilmiş ardından Türkiye’de ve dünyanın bir çok ülkesinde sergilenecek kıyafetlerin tanıtımını yapmıştır. Bu dönemden itibaren babasının haberi olmadan gizlice bir gemi yolculuğu ile adınıda değiştirerek çalışma hayatına atılmıştır.

Kısa sürede İstanbul Beyoğlu Lale Belkıs’ın ismi ile çınlanmaya başlamıştır. Çünkü usta sanatçı Kraliçe II. Elizabeth, İran Şahı Muhammed Rıza Şah Pehlevi, Prenses Süreyya, Dwight David Eisenhower gibi o dönemin önemli isimleri için defilelere çağrılan ilk ve tek isimdir.

Bu dönemde çok sık oyunculuk teklifi almış her defasında reddetsede en sonunda Pangaltı Tiyatrosu’nda Evlilik Dolabı isimli oyun ile tiyatro hayatına adım atmıştır. Daha sonra oyuncluk ve diksiyon dersleri almış ve kısa sürede bir çok tiyatro oyununda yer almıştır.

Moda dünyası ve tiyatro derken sesininde güzelliği ile Bir Zamanlar, Bak Bir Varmış Bir Yokmuş 2 ve 3, Kapılar, Kadınca gibi plakları müzik dünyasına sunulmuştur.

Bugüne kadar Ölüm Tarlası, Bitmeyen Korku, Tarkan, Kalbimin Efendisi, Aşktan da Üstün, Feride, Dağınık Yatak, Mesela Muzaffer, Yılın Kadını, Bir Yalnız Melek, Beyaz Melek, Aşk ve Gurur, Hayat Devam Ediyor, Altındağlı ve Cahide Devekuşu’nun Açık Evliliği gibi bir çok sinema ve dizide rol almıştır.

Hayatında iki kez evlilik gerçekleştiren Lale Belkıs ilk evliliğini 1962 senesinde Pekcan Koşar ile yapmış ancak kısa sürede boşanmıştır. Ardından 1975 yılında Yalçın Otağı ile evlenen Lale Belkıs eşini 15 Ağustos 2014 tarihinde kaybetmiştir. Bu evliliklerinde çocuğu olmamıştır.