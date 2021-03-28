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Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Yılmaz Cesur hayatını kaybetti!

Ünlü isimlerin ölüm haberlerini duyuran "Felaket tellalı" lakaplı Onur Akay, dün gece Instagram’da ünlü sanatçı Ayşe Mine ile canlı yayın yaptı. Akay, bu kez Yeşilçam’ın usta ismi Yılmaz Cesur’un 26 Mart 2021 Cuma günü hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Yılmaz Cesur hayatını kaybetti!

Yeşilçam filmlerinde 1970'li yıllarda oynamaya başlayan, Darbe, Kader Çıkmazı, En Büyük Babam, Sözde Kızlar gibi yapımlarda rol alan Yılmaz Cesur yaşamını yitirdi. 

'Felaket Tellalı' olarak bilinen Onur Akay, Cesur'un ölüm haberini İnstagram'dan, “Cesur Yılmaz diye de bilinir Yılmaz Cesur diye de bilinir. Başrol oyunları oldu, birçok filmde oynadı, TRT’de dizilerde oynadı. Bugün Ayazağa Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Bütün sevenlerine başsağlığı dilerim. Kandil gecesi uğurlandı.”  diyerek duyurdu. 

Ölüm nedeniyle ilgili bilgi verilmeyen usta oyuncu, 27 Mart Tiyatrolar Günü’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Yılmaz Cesur hayatını kaybetti!

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