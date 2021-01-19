Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya anlamlı ziyaret!

İstanbul Sinema Sanat Derneği çatısı altında buluşan Türk sinemasının efsanevi isimleri, uzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’yı ziyarette bulundu. Çok sayıda el zanaatkarınında katılım gösterdiği ziyarette İstanbul Sinema ve Sanat Derneği adına Başkan Yazıcı’ya el yapımı sürahi hediye edildi.

İstanbul Sinema Sanat Derneği çatısı altında bir araya gelen Türk Sineması ve Yeşilçam’ın unutulmaz isimleri ve Türkiye’nin her bölgesinden zanaatkar Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’yı makamında ziyaret etti. Daha çok eski günlerin konuşulduğu ve çok keyifli geçen sohbette önümüzdeki süreçte Tuzla’da hayata geçirilmesi düşünülen projeler konuşuldu. Aralarında Nuri Alço, Teoman Ayık, Meral Konrad, Mustafa Uzunyılmaz gibi isimlerin olduğu heyete Konya’nın Hüyük ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ve çok sayıda el zanaatkarı eşlik etti. Görüşme sonrası İstanbul Sinema ve Sanat Derneği adına Başkan Yazıcı’ya el yapımı sürahi hediye edildi.

“BAŞKAN YAZICI ÇOK KARİZMATİK”

Sanatla ilgili projeler duymaktan mutlu olduğunu belirten Meral Konrad,” Tuzla Belediye Başkanı gerçekten çok karizmatik öncelikle. Tuzla’ya yakışan bir belediye başkanı. İlk defa tanıştık ve çok mutlu olduk. Yapılacak olan projeler ile ilgili konuştuk. Ben Yeşilçam Sanatçısı olduğum için çok mutlu oldu. Sanatla ilgili böyle güzel projelerin Tuzla’da da gerçekleşeceğini duymak ve yapıldığını duymak. İleride sanıyorum çok güzel şeyler olacak. Tuzla için, bizler için. Bekleyeceğiz hep birlikte göreceğiz” dedi.

“ÇOK OKUYAN, HAKİM, BİRİKİMLİ, ARAŞTIRAN BİR BAŞKAN İLE KARŞILAŞTIK”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkür eden Mustafa Uzunyılmaz, “Biz dernek olarak birçok yere ve etkinliklere katılıyoruz. Doğal olarak da yerel yönetimlerdeki yöneticiler ile bir araya geliyoruz. Buradaki ziyaretimde beni etkileyen iki çok önemli unsur var. Birincisi kültürel birikim ile ilgili. Sanattan ya da kültürel değerlerden sohbet ettiğimiz zaman çok yavan karşılaştığımız yöneticiler olurdu. Burada bu zenginlikle karşılaşmak beni birincil derecede çok mutlu etti. Çok hâkim birikimli, araştıran, okuyan, geçmişi ve o süreci günümüze taşıyacak birikime sahip bir başkan ile karşılaştık. İkincisi de sanatsal değerlere önem verdiğini ki bir iki sohbette geçiyor. ’Elimizden geldiğince de destekleyerek yolları açmaya çalışıyoruz’ dedi. Bu benim için çok mutlu edici bir durum. O yüzden kendisine de teşekkür ediyorum” diye konuştu.