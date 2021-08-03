Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik villasını satışa çıkardı! İstediği rakam dudak uçuklattı!

Bodrum'da 20 yıl yaşadığı villayı 40 milyon TL'ye satışa çıkaran sanatçı, İstanbul'a dönüş biletini erteledi. Sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir İstanbul'a dönmek isteyen ancak evinin satışı nedeniyle Bodrum'da yaşamını sürdüren 78 yaşındaki sanatçı usta sanatçı, bu fiyata alıcı bulmakta zorlanıyor.

20 YILDIR YAŞIYORDU

Uzun süredir Bodrum'da yaşayan Fatma Girik İstanbul'a taşınma kararı aldı. Bodrum'daki lüks villasını 40 milyon liraya satışa çıkaran Yeşilçam'ın usta oyuncusu Girik, beklediği alıcıyı bir türlü bulamıyor. Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne bağlı Torba Mahallesi'nde sinema yönetmeni rahmetli eşi Memduh Ün ile birlikte yaklaşık 20 yıl yaşadığı villayı satışla koyan sanatçı, 40 milyon TL'den alıcı aradığı evininin satılmasını bekliyor.

"EVİMİ SATMADAN DÖNEMEM"

İki yıl önce düşerek kalçasını kıran ve beyin ameliyatı geçirdikten sonra sağlık sıkıntıları yaşadığı için İstanbul'a taşınmak isteyen Girik, evini satamadığı için dönüş tarihini ertelemek zorunda kalıyor. 96 yaşındaki annesi Münevver Girik ve kız kardeşi Müyesser Girik ile birlikte yaşadığı villayı acil olarak satmak isteyen sanatçının yakın çevresine "Evimi satmadan İstanbul'a dönemem" dediği öğrenildi.