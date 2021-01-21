Yeşilçam'ın usta ismi Oktay Yavuz hayatını kaybetti! Oktay Yavuz kimdir? Öldü mü?

Bir döneme damga vuran ünlü oyuncu 78 yaşındaki Oktay Yavuz hayatını kaybetti.

Bir süredir Maltepe'de özel bir hastanede kanser tedavisi gören Yavuz, 15 gün önce yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Oyuncu bugün Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

OKTAY YAVUZ KİMDİR?

Oktay Yavuz 1 Ocak 1943 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. 1963 yılında sinemaya başlayan Yavuz, Yeşilçam'ın kötü karakterli oyuncusu olarak ün yapsa da, yardımcı jön olarak birçok yapımda önemli rollerde de yer aldı.

OKTAY YAVUZ ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Bir süredir kanser tedavisi gören Oktay Yavuz, 15 gün önce yoğun bakıma kaldırılmıştı. Oktay'dan bugün acı haber geldi.

Oktay Yavuz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sağlık durumu nasıl? Oktay Yavuz öldü mü?

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