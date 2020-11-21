Yeşilçam'ın usta ismi Suat Keskin koronavirüse yenik düştü!

Yeşilçam'ın usta isimleri arasında yer alan 75 yaşındaki Suat Keskin hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm haberini sanat camiasının 'Felaket Tellalı' olarak anılan Onur Akay duyurdu.

Kemal Sunal filmlerinden tanınan ve 114 filmde rol alan Yeşilçam’ın emektar ismi Suat Keskin’in koronavirüs nedeni ile hayatını kaybettiği öğrenildi.

Suat Keskin’in 1 yıl önce evlendiği ve 15 gündür yoğun bakımda olduğunu ifade eden Onur Akay, “İBB Sanatçı Yaşam Evi’nde yaşamını sürdüren, Yeşilçam’ın emektarlarından 75 yaşındaki Suat Keskin, koronavirüse yenik düştü. Keskin, Covid-19 teşhisi nedeni ile 15 gündür Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu ve sabaha karşı hayatını kaybetti. Kemal Sunal’ın “Mübaşir” isimli dizisinde ve “Yakışıklı” isimli filminde oynamıştı. Ayrıca emektar oyuncumuz 1 yıl önce evlenmişti. Nur içinde yatsın inşallah.” açıklamasını yaptı.