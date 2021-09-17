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Yeşilçam'ın yıldızı Cüneyt Arkın'dan 55 yıllık eşine romantik sözler! "Ruhuna dokunan insanı bul"

Yaşilçam'ın birçok projesinde yer aşan Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Son olarak eşiyle birlikte çekiliği fotoğrafı paylaşan Arkın, "Ruhuna dokunan insanı bul" notunu ekledi.

Yeşilçam'ın yıldızı Cüneyt Arkın'dan 55 yıllık eşine romantik sözler! "Ruhuna dokunan insanı bul"

Kara Murat filmleriyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın birçok projesinde yer alan Cüneyt Arkın şu sıralar Kuruluş Osman dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.  Dizide Aksakallıların reisi rolüne hayat veren usta oyuncudan takipçilerini duygulandıran bir paylaşım geldi. 

Geçtiğimiz hafta 84 yaşında giren Cüneyt Arkın ailesiyle birlikte pasta kestiği anları sosyal medya sayfasından paylaşmıştı. 

Yeşilçam'ın yıldızı Cüneyt Arkın'dan 55 yıllık eşine romantik sözler! Ruhuna dokunan insanı bul

"SENİ OLDUĞU GİBİ SEVEN"

Zaman zaman Instagram sayfasından paylaşım yapan Cüneyt Arkın’dan şimdi ise romantik bir paylaşımda bulundu.

Eşi Betül Arkın ile bir fotoğrafını paylaşan usta oyuncu Cüneyt Arkın, yaptığı paylaşımına, dünyaca ünlü yazar Leo Buscaglia’nın “Ruhuna dokunan insanı bul. Konuştuğunda gözleri gülen ve seni olduğun gibi seven" sözünü ekledi.

Yeşilçam'ın yıldızı Cüneyt Arkın'dan 55 yıllık eşine romantik sözler! Ruhuna dokunan insanı bul

Takipçileri ise Arkın'ın bu tavsiyesine "Hem romantik hem asil" diye yorumlar yaptı.

Yeşilçam'ın yıldızı Cüneyt Arkın'dan 55 yıllık eşine romantik sözler! Ruhuna dokunan insanı bul

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