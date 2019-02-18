Yeşilhisar Musahacılı Mahallesi Sağlık Evi’nde Sona Gelindi

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koordinasyonu sağlanarak hizmete açılması planlanan Yeşilhisar Musahacılı Mahallesi Sağlık Evinde sona gelindi. İl merkezinde olduğu gibi en ücra noktalara da modern sağlık tesisleri kazandırarak en iyi sağlık hizmeti sunmak için yapılan çalışmalar vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından 2018 yılı yatırım programına alınarak arsa ve ödeneği hazırlanan Musahacılı Mahallesi Sağlık Evi'nin yapım süreci İl Sağlık Müdürlüğü Etüd-Proje birimi tarafından yapılan çalışmalar sonrası tamamlandı.

2740 m arsa üzerinde 180 m kapalı alanı olacak şekilde projelendirilen binası, lojman ve sağlık evinden oluşmakta olup tek katlı ve çelik karkaslı prefabrik yapıdan imal edildi. Isınması merkezden stokerli kömür kazanı ile sağlanacak olan binanın lojman kısmının sıcak su ihtiyacı elektrikli termosifon ile karşılanacak. Bölgenin iklim koşulları göz önüne alınarak inşa edilen sağlık evinde iç, dış duvarlarda ve tavanda kalın yalıtım malzemeleri kullanıldı.

İnşası tamamlanan ve geçici kabul işlemleri 13 Şubat 2019 tarihinde başlayan Musahacılı Sağlık Evi, geçici kabul işlemlerinin tamamlanmasının ardından hizmete açılacak.

Kaynak: İHA