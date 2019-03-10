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  3. Yeşilhisar’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Yeşilhisar’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yapılan operasyonda 1.80 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken iki kişi gözaltına alındı.

Yeşilhisar’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yapılan operasyonda 1.80 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptıkları delillendirilen K.K.(27) ve S.K.(19) yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin araçlarında ve üst aramalarında 1.80 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yetkililer gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: İHA

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