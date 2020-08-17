Yeşilköy plajında bıçaklı kavga! 3 kişi yaralandı
Yeşilköy Sahili'nde henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavga sonrası o anlarda kameralara kaydedildi.
Yeşilköy Sahili'nde dün öğle saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kişilerin yanlarında getirdikleri bıçaklarla birbirine saldırması sonucu 3 kişi aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kavga sonrası yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Bay Yanlış 8. bölüm fragmanı yayınlandı | Ezgi Özgür'e duygularını açabilecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Ağustos depremi ile ilgili mesaj paylaştı!
Altın ne kadar? Altın fiyatları 17 Ağustos Pazartesi
Hava durumu 17 - 18 - 19 Ağustos 2020 O illerimizde sağanak yağışa dikkat!
17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:32
Benzer Videolar