Yeşilköy plajında bıçaklı kavga! 3 kişi yaralandı

Yeşilköy Sahili'nde henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavga sonrası o anlarda kameralara kaydedildi.