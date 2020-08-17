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  3. Yeşilköy plajında bıçaklı kavga! 3 kişi yaralandı

Yeşilköy plajında bıçaklı kavga! 3 kişi yaralandı

Yeşilköy Sahili'nde henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavga sonrası o anlarda kameralara kaydedildi.

 Yeşilköy Sahili'nde dün öğle saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kişilerin yanlarında getirdikleri bıçaklarla birbirine saldırması sonucu 3 kişi aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kavga sonrası yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

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17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:32
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