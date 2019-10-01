Yeşilköy’de tiyatro heyecanı

Antalya'nın Kaş ilçesinde "Yeşilköy Geleneksel Seyirlik Oyunları Buluşması" başladı.

Kaş'ın Yeşilköy Mahallesi'nde bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Yeşilköy Geleneksel Seyirlik Oyunları Buluşması'na, Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve ünlü tiyatro oyuncusu Ahmet Gülhan ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesinin destekleriyle 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında düzenlenen etkinlik, Elmalı Eğitim ve Kültür Derneği Mehteran Ekibi eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı.

Yeşilköy Halk Tiyatrosu, Müfit Kayacan'ın yönettiği ve Sadık Şendil'in yazdığı müzikal oyun, "Kanlı Nigar'la sahne aldı. Yeşilköy Hilmi Toksoy İlköğretim Okulu Açık Hava Tiyatrosunda sergiledikleri performansla seyircilerden büyük beğeni toplayan tiyatro oyuncuları dakikalarca alkışlandı.

Etkinlikte konuşan Kaymakam Ulaş Akhan, "Kaş'ın kültür ve sanata olan ilgisi, bu konuda özveriyle çalışan bir belediyesi ve bu işe gönül vermiş insanları var. Yeşilköy Halk Tiyatrosu oyuncuları çok farklı meslekler icra etmesine rağmen, amatör bir ruhla çok profesyonel bir iş sergiledi. Kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah Yeşilköyde devam eden bu tiyatro geleneği, bundan sonraki nesillere de aktarılır." dedi.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Yeşilköy Halk Tiyatrosu ekibini kutlayarak, "İnşallah önümüzdeki süreçte Yeşilköy'e bir kültür merkezi kazandıracağız. Kaş'a hizmet ederken, bu tür etkinlikleri de sürdüreceğiz. Yarınlara güzel miraslar bırakmak istiyoruz." diye konuştu.

Yeşilköy Geleneksel Seyirlik Oyunları Buluşması'nda, 1 Ekim salı günü Manavgat Belediyesi Gençlik Merkezi Tiyatro Kulübü tarafından "Susuz Komedi 2019" adlı oyun sahnelenecek. 2 Ekim çarşamba günü ise Murat Demirbaş, tek kişilik oyun "Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş'u sergileyecek. 4 Ekim Cuma akşamı, Türk Halk Müziği sanatçısı Deniz Toprak'ın vereceği konserle etkinlik son bulacak.

Kaynak: İHA