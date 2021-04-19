Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel kimdir, kaç yaşında, nereli? Mümtaz Şenel'in kim olduğu merak ediliyor. İnternet kullanıcıları, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel kimdir, kaç yaşında, nereli? başlığı ile araştırma yapıyor. Biz de sizler için haberimizde merak edilen soruların yanıtına yer verdik...

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İnternet kullanıcıları Mümtaz Şenel'in kim olduğunu araştırıyor. Biz de haberimizde sizler için Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtını derledik. İşte merak edilen detaylar... YEŞİLOVA BELEDİYE BAŞKANI MÜMTAZ ŞENEL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? 1952 Burdur, Yeşilova doğumlu Mümtaz Şenel 69 yaşındadır. İlkokul eğitimini Çaltepe İlkokulunda, orta öğrenimini Yeşilova Ortaokulunda, lise öğrenimini Akşehir Öğretmen Okulunda tamamlamıştır.1988 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Ön lisans Programını,1990 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yöneticiliği Denetçiliği lisans programından mezun olmuştur. Uzun yıllar öğretmenlik yapan Mümtaz Şenel; 1971-1974 yılları arasında Çorum ili Çerkeş Köyü, Çerkeş İlkokulunda, 1974-1981 yılları arasında Kavak İlkokulunda, 1981-1990 yılları arasında Yeşilova Merkez ve 100.Yıl İlkokullarında, 1990-1993 yılları arasında Ankara ili Mamak ilçesi Derbent İlkokulunda, 1993-2000 yılları arasında Ankara ili Çankaya İlçesi İltekin İlkokulunda, 1994-2000 yılları arasında Suudi Arabistan’da Medine Türk İlköğretim okulunda öğretmenlik yaptı. 2001-2003 yılları arasında ise Gazi Üniversitesi Gazi Kolejinde üstlendiği müdürlük görevini yürüttü. Yeşilova Eğitim ve Kültür Derneği ile birlikte Yeşilova’ya Yüksek Okul kazandırılmasında görev alarak ilçeye Yüksek Okulun kurulmasını sağlamıştır. Mümtaz Şenel, Yeşilova Belediye Başkanı olarak hizmet vermektedir. mümtaz şenelyeşilova belediyesiyeşilova