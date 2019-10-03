Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’dan MGC’ye ziyaret

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vefat eden Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman'ın adını Yeşilyurt bölgesinde yapılan bir parka vereceklerini açıkladı.

Vefat Başkan Haydar Karaduman için Malatya Gazeteciler Cemiyetine taziye ziyaretinde bulunan ve yeni göreve seçilen MGC Başkanı Vahap Güner'e hayırlı olsun dileğinde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar "Malatya'mızın yetiştirdiği duayen gazeteci Haydar Karaduman'ın kaybına üzüldük. Bu değerimizin adını yaşatmak için Yeşilyurt bölgesinde birkaç park belirledik ve çalışıyoruz. Bunları Cemiyetimize önereceğiz ve kararımızı da vereceğiz. Bu nedenle bir kez daha başınız sağolsun. Bu arada yeniş göreve göreve getirilen Başkanımız Vahap Güner ve arkadaşlarına da başarılar diliyorum. Yıllarını bu mesleğe vermiz gazeteci arkadaşlarımızın başarılı olması için bizlerde destek olacağız. Cemiyetimizin faaliyetlerine destek vermeye devam edeceğiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak bizler basınımızın yanında olmayı bir görev olarak biliyoruz" dedi.

Bir soru üzerine Yeşilyurt Belediyespor'u ligde bırakmak için gerekli tüm radikal kararları alacaklarını söyleyen Başkan Çınar, kongre kararı aldıklarını belirterek, yeni yönetim, yeni teknik kadro konusunda çalıştıklarını, ayrıca gerekli transferleri de yapacaklarını söyledi.

MGC Başkanı Vahap Güner ise vefat eden Başkan Haydar Karaduman'ın adını yaşatmak için karar alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a bir kez daha teşekkür ederek "Yeşilyurt Belediyemizin bu girişimi bizleri gururlandırmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA