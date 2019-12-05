Yeşilyurt Belediye Meclisi, 2019 yılı çalışmalarını tamamladı

Malatya Yeşilyurt Belediye Meclisi, Aralık ayı olağan toplantıları 2'nci oturumunda komisyon raporları ve teklifleri karara bağlayarak 2019 yılı çalışmalarını tamamladı.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Meclis Salonunda, Meclis Başkanvekili Naci Şavata Başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemdeki maddeler tek tek görüşüldü. Yeşilyurt Belediyesi resmi sitesi ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan toplantıda, Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi'ndeki kütüphane ile Dilek mahallesinde mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait dükkanların kütüphane olarak İl Kültür Turizm Müdürlüğüne devir edilmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi kabul edildi. Hacı Abdi mahallesinde ki eğitim tesis alanının İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda anaokulu ve ilkokul alanı fonksiyonuna dönüştürülmesine yönelik İmar Komisyon Raporunu onaylayan Yeşilyurt Belediyesi, dokuz maddenin ise Ocak ayı toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine karar verdi.

2019 yılı içerisinde gerçekleşen çalışmalara sağladıkları katkı ve desteklerinden dolayı Meclis Üyelerine teşekkürlerini sunan Meclis Başkanvekili Naci Şavata, alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni ettikten sonra yaptığı konuşmada, "2019 yılında meclisimiz 12 oturum, 4 birleşim ve toplam 16 birleşim gerçekleştirerek ilçemizin gelişmesi için 368 adet karar almıştır. Yeşilyurt'umuza daha iyi hizmetlerde bulunabilmek için siz değerli meclis üyelerimizle birlikte önümüzdeki yıllarda da aynı şevk ve inançla çalışacağımıza inancımız tamdır. Bu nedenle 2019 yılında ki performansınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Meclisinin CHP'li Üyesi Günnur Tabel ise, 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı'nın verilişinin 85'inci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Bugün 5 Aralık, biz kadınlar için çok önemli bir gün, çünkü bundan 85 yıl önce 5 Aralık 1934'de Türk Kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı büyük önder Atatürk tarafından verildi. Bu tarihten sonra ki ilk seçimde milletvekili seçilen 18 kadın, o dönemki kadın nüfusunun yaklaşık yüzde 5'ini temsil ediyordu ve dünyada ikinci sıradaydık. Aradan geçen yaklaşık bir asıra rağmen bırakın birinci olmayı ilk 100 ülke içinde olamadık. Şu meclisimizde bile toplam 37 üyeden yalnız iki kadın üye olmamız, Atatürk ve Cumhuriyet sayesinde elde ettiğimiz hakkımızı sonsuza kadar koruyup, daha da yükseltme mücadelemizde hiçbir şey kaybettirmeyecektir. Bu vesile ile bu ve diğer demokratik haklarımızı elde etmemizi sağlayan büyük önder Atatürk'e sonsuz minnettarlığımı sunuyorum." diye konuştu.

2019 yılı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, 2020 yılının ilk toplantısını 07 Ocak 2020 Salı günü saat 14.00'da Gedik Kültür Merkezinde gerçekleştirecek.

Kaynak: İHA