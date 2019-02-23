Yeşilyurt Belediyesi hizmette öncülük ediyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, "hizmet belediyeciliği" felsefesiyle çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Yeni Yeşilyurt'ta birçok hizmetler yaptık. Birçok gelişme ve yeniliklere öncülük ettik" dedi.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler kapsamında çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, Salköprü Mahallesi ve Kuzey Garajı esnaflarını ziyaret etti. Kurşunlu ve Çevre Köyleri Kültür Sanat ve Sosyal Dayanışma Derneği'ni de ziyaret eden Çınar, Usta Öğreticileri Derneği'nde başkan ve yöneticilerle biraraya gelerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ziyarette konuşan Kurşunlu ve Çevre Köyleri Kültür Sanat ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Erdal Evren, gönül belediyeciliği denildiğinde akla ilk gelen ismin Mehmet Çınar olduğunu ifade etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar ise 2014 yılında Yeşilyurt'ta kurucu belediye başkan yardımcısı olarak göreve başladığını anımsatarak, "4 yıl bu görevi devam ettirdim. Ardından ilimizde bir değişim oldu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızın milletvekilimiz oldu, Hacı Uğur Polat başkanımızda onun yerine geçince, cumhurbaşkanımız bizi tercih etti ve Yeşilyurt Belediye Başkanı olarak görevimizi sürdürdük. O günden bugüne her alanda çalıştık ve hizmet ettik" ifadelerine yer verdi.

Çınar, fiziksel anlamda yol, kaldırım, park, çevre düzenlemesi noktasında bilgi ve tecrübelerinin olduğunu, bu noktada da yaptıkları projeleri hayata geçirdiklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"4 yıl boyunca bu işlerimizi hızlı bir şekilde organize edip, vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye çalıştık, sorunları azalttık. Sonrasında sosyal ve kültürel belediyecilik alanında da önemli hizmetler yaptık. Dışarıdan gelen hemşerilerimizde özellikle Yeşilyurt bölgesini tercih ediyorlar. Bu da ayrı bir gelişim artısı. Şehirde bir büyüme trendi yakalayınca şuanda Türkiye'de 30 ilden daha büyük hale geldik. Bizler hizmet için buralardayız. Hizmet belediyeciliği anlayışıyla başladık. Çöp, çukur, çamur kalmayacak dedik ardından da çevre, kültürel, sosyal projelere ağırlık verdik. Son dönemde aktık ki sorunlar çözülmüş, makine ekipmanları tamamladık."

Başkan adayı Çınar, daha sonra AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ile birlikte Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Mahalle toplantısında konuşan AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Türkiye'nin bir seçim sürecine girdiğini ifade ederek, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimde beş yıl süreyle hizmet edecek belediye başkanlarını seçeceklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı ve adayı Çınar ise toplantıda yaptığı konuşmada, "Bölgemiz için gerekli olan bütün altyapı hazırlıklarını tamamladık. "Hizmet, kültür, çevreci ve sosyal belediyecilik" dedik. Yeşile önem veren bir belediyecilik yaptık. Şuanda Malatya'nın en büyük ilçesiyiz. 320 bin nüfusuyla en hızlı nüfus alan, en fazla gelişen ve bu anlamda diğer ilçelerimize ve Malatya'mıza öncülük eden bir yapımız var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA