Yeşilyurt Belediyesi, Kaynarca’ya sosyal yaşam alanı kuruyor

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Belediyesi Kaynarca Mahallesindeki sosyal yaşam düzeyini daha kaliteli bir düzeye çekebilmek adına sokak sağlıklaştırmasından yol yenilemeye, aydınlatmalardan kaldırım düzenlemelere kadar çalışmaları içerisine alan detaylı bir hizmet atağına start verdi.

Kaynarca Mahallesine giderek yapılacak çalışmalarla ilgili ön inceleme gezisi düzenleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen'in yanı sıra Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri ve Etüd Proje Müdürlüğü yetkilileri ve Mahalle Muhtarı Mehmet Güner ile bölgeye kazandırılacak yeni yatırımları içeren ön taslak proje üzerinde fikir alış verişinde bulundu.

"Mahallemiz güzel hizmetlere kavuşacak, başkanımıza sonsuz teşekkürler"

Kaynarca Mahallesine çok güzel hizmetlerin geleceğini ifade eden Kaynarca Mahalle Muhtarı Mehmet Güner, "Başkanımızı ve ekiplerini mahallemizde misafir etmekten memnun olduk. Mahallemizdeki yollarımız başta olmak üzere diğer eksiklerimizi giderecekler, şimdiden mahalle sakinleri adına kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Hedefimiz Kaynarca'nın daha fazla gelişmesi ve tercih edilmesidir"

Kaynarca mahallesinde ki sosyal yaşamı daha nitelikli ve kaliteli bir düzeye çekmek adına bir takım yatırımlarda bulunacaklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Kaynarca ilçemizin en eski ve merkeze en yakın mahalleleri arasında yer almaktadır. Tarım arazileri, ağaçlık ve yeşil alanlarıyla ilçemizin kıymetli bölgeleri arasında yer alan, misafirperver ve hoşgörülü insanlarımızın ikamet ettiği Kaynarca mahallemizin sosyal dokusuna dokunmadan yapacağımız hizmetlerle buradaki sosyal yaşam seviyesini artırmayı hedefliyoruz. Burada imarla ilgili gelişmelerden sonra başlatılan hizmetlere katkı sağlamak, bölgenin gelişim sürecine destek vermek adına sokak sağlıklaştırılmasından yolların düzenlenmesine, aydınlatmalardan diğer hizmetlere kadar bölgenin gelişim sürecinin önünü açmış olacağız. Burada yıllar öncesinde yapılan ve cemaatin yoğun ilgi gösterdiği Fadılbaba Camimizin yan tarafındaki alanı yeşil alanlar, aydınlatmalar, oturma grupları ve çocuk oyun aletleriyle farklı bir görüntüye ulaştıracağız. Buradaki şadırvanının da eksikliklerini gidereceğiz. Cami etrafıyla burada ki park alanını birbirini bütünleştirecek şekilde baştan aşağıya düzenleyerek, hem mahalle sakinlerimiz hem de dışarıdan gelecek olan misafirlerimizin gönül rahatlığıyla oturup dinlenebileceği, çocuklarımızın eğlenebileceği güzel bir seviyeye ulaştıracağız. Bununla birlikte bu bölgemizde düzenlenmesine ihtiyaç duyulan iki km'lik yolumuzu da vatandaşlarımızın rızasını aldıktan sonra yenileyerek bölgeye ulaşımı daha konforlu hale getireceğiz. Bu tür yatırımlarla Kaynarca mahallemiz daha güzel ve nezih bir görüntüye ulaşacak ve daha fazla tercih edilecektir. Hizmetler sırasında desteklerini esirgemeyen mahalle muhtarımız ve kıymetli hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Her mahallemiz daha özel, her sokağımız daha güzel olsun diye durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Sürekli gelişim, sürekli yenilik, sürekli başarı için her mahallemizdeki yatırımlarımızın sayısını artırmaktan gurur duymaktayız" diye konuştu.

Kaynak: İHA