Yeşilyurt Belediyespor ikinci yarıya iddialı hazırlanıyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) liginde mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da Antalya kampı devam ederken, Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu, hazırlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Takımın çok çalıştığını ve bu özverinin kendilerini şampiyonluğa taşıyacağına inandığını kaydeden Sucu, "Hayati Palancı ve ekibinin bunun yanında futbolcularımızın özveri ve isteği bizi inşallah mutlu sona taşıyacaktır" dedi. Sucu, grupta ilk yarıyı arzuladıkları yere yakın tamamladıklarını belirterek, ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlandıklarını dile getirdi. Teknik direktör Hayati Palancı'nın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını gerçekleştirdiklerini aktaran Sucu, "Hocamızın talebi doğrultusunda eksik gördüğümüz noktalara transfer yaptık. Transfer çalışmalarımız sürüyor. Şuanda görüşme içerisinde olduğumuz oyuncular var" ifadelerini kullandı. Sucu, takımdan son derece memnun olduklarını ifade ederek, "Takımımız, Antalya'daki kamp çalışmaları kapsamında 3. Lig 2. Grup ekibi Sultanbeyli Belediyespor ile bir hazırlık karşılaşması oynadı. Bizde bu karşılaşmayı canlı olarak izledik. Takımımız iyi mücadele ettiği hazırlık karşılaşmasını 3-2 kazandı. Sporcularımızın, Sultanbeyli Belediyespor karşısında ortaya koydukları mücadele bizleri son derece mutlu etti. Sonuçtan çok futbolcularımızın istek ve hırsları, ortaya koydukları mücadele önemliydi. Bu istek ve mücadele gücünün yüksek olduğunu görmek bizleri de memnun etti. Takımımızın kamp çalışmalarındaki görüntüsü, birlik ve beraberlik şampiyonluğa giden yolda fazla sıkıntı çekmeyeceğimizi göstergesiydi. Hayati Palancı ve ekibinin bunun yanında futbolcularımızın özveri ve isteği bizi inşallah mutlu sona taşıyacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA