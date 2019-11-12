Yeşilyurt Beşiktaş voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
TÜRKİYE: Bayanlar Voleybol 1. Ligi - 8. Maç Günü kapsamında Yeşilyurt Beşiktaş voleybol maçı oynanacak. Spor severler ise Yeşilyurt Beşiktaş voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte cevabı...
İki voleybol takımı Yeşilyurt Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Bayanlar Voleybol 1. Ligi - 8. Maç Günü ekranlarda olacak.
Kullanıcılar Yeşilyurt Beşiktaş voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? merak ediyor. İşte cevabı...
Yeşilyurt Beşiktaş voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
Yeşilyurt - Beşiktaş, Vestel Venüs Sultanlar Ligi maçı 12 11 2019 günü Voleybol TV, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 16:00
Yeşilyurt ile Beşiktaş arasındaki Vestel Venüs Sultanlar Ligi maçı, Voleybol TV kanalında canlı yayınlanacak.
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