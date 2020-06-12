Yeşilyurt Müftüsü Sayın’ın tayini çıktı

Malatya merkez İlçe Yeşilyurt Müftüsü Selami Sayın'ın tayini Tekirdağ ili Kapaklı İlçesi Müftülüğü'ne çıktı. Yeşilyurt Müftülüğü'ne de, Siirt İl Müftü Yardımcısı Mehmet Şirin Ayral atandı.

Tekirdağ ili Kapaklı İlçesi Müftülüğü'ne atanan Selami Sayın, 27 Temmuz 2018 tarihinde Yeşilyurt İlçesi Müftülüğü'ne getirildi. Selami Sayın 1971 tarihinde Malatya'da doğdu. İlkokuldan Üniversiteye kadar eğitimini Malatya'da tamamladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda ilk görevine 1996 Ocak ayında Malatya-Hekimhan'da İmam-Hatip olarak başladı. 1999 yılında Konya Selçuk İhtisas Eğitim Merkezinden 9. dönemde mezun oldu. 2003 yılında Gümüşhane-Köse İlçe Müftüsü olarak atandı. Sırasıyla Elazığ-Baskil, Bitlis-Güroymak ve Adıyaman-Gölbaşı'nda İlçe Müftüsü olarak görev yaptı. 2006 - 2011 yılları arasında Almanya-Karlsruhe bölgesinde yurt dışı görevinde bulundu evli ve beş çocuk babasıdır.

Malatya merkez İlçe Yeşilyurt Müftülüğü'ne atanan Siirt İl Müftü Yardımcısı Mehmet Şirin Ayral, 1969 yılında Batman İlinin Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyünde doğdu. ilk okulu Kozluk ilçesine bağlı Karpuzlu köyünde okudu. 1988 yılında Batman İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. 1989 yılında İmam Hatip olarak göreve başladı. 1995 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. 2002 yılında da Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2002 yılında Diyanet işleri Başkanlığına bağlı Konya'daki Selçuklu Yüksek İhtisas Merkezine kursiyer olarak girdi ve 2005" te mezun oldu. 2007 tarihinde Selçuk Üniversitesi Sosyal bilimler enstitüsü Tefsir Anabilim dalında "Kur'an'ın Yetimlere Bakış açısı" teziyle yüksek lisans mezunu olmuştur. 2005 tarihinde Batman'ın Sason ilçesine vaiz olarak atandı. 2006-2010 tarihlerinde Diyarbakır İlinin Lice ilçe müftüsü olarak görev yaptı. 2010-2015 tarihlerinde de Batman'ın Beşiri ilçe müftüsü görevini ifa etti. 2015- Mayıs 2017 tarihleri arasında da Bitlis'in Tatvan ilçe müftüsü olarak görev yapan Mehmet Şirin Ayral 29 Mayıs 2017 tarihinden itibaren Siirt Müftü Yardımcısı olarak buradaki görevine başladı.

Kaynak: İHA