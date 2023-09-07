Yeşilyurt’ta muhtarlarla deprem toplantısı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'ta riskli bölgelerin dönüşümünün sağlanıp, riskli binalarda oturan vatandaşların sağlam, güvenilir ve depreme dayanıklı konutlara taşınmasını hedefleyen Yeşilyurt'ta Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Seferberliğinin bütün detaylarını Mahalle Muhtarlarına anlattı. Başkan Çınar, Yakınca Rezerv Konutları için "Riskli Yapı" sahiplerinin başvurularının kabul edildiği "Hak Sahipliği Başvuru" süresinin 15 Eylül'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Yeşilyurt Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi ile Sabri Akdağ Kültür ve Sanat Merkezinde Mahalle Muhtarlarına yönelik "Kentsel Dönüşüm" Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Çarmuzu, Kaynarca, Kiltepe, İlyas, Bentbaşı, Salköprü, Çavuşoğlu, Hoca Ahmet Yesevi, Seyran, Atatürk, Cumhuriyet, Koşu, Gazi ve Fatih Mahalle Muhtarlarının katıldıkları her iki toplantıda, Yeşilyurt'un sağlam ve güvenilir yapı stokları ve yeni yaşam alanlarıyla birlikte modern ve çağdaş bir yaşam hüviyetine bürünmesi için başlatılan Yeşilyurt'ta Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Seferberliğine ilişkin geniş kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Sinevizyon gösteriminden sonra konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'ta devam eden kentsel dönüşüm yatırımlarıyla riskli bölgeleri sağlıklı bir şekilde dönüşümünü sağlayarak, deprem mağduru aileleri sıcak yuvalarına kavuşturmak için büyük bir mücadele verdiklerini söyledi.

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'Yeşilyurt'ta Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Seferberliği" ile kentsel dönüşüm hizmetlerini ileri bir boyuta taşıyarak dönüşüm ve yenileme çalışmalarını geniş bir alana yaydıklarını hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sosyo-ekonomik açıdan geri kalmış olan mahallelerden başlamak üzere bu bölgelerde bulunan riskli yapıların dönüşümünün sağlanması ve yeni merkezler oluşturmak amacıyla başlattıkları kentsel yenileme ve dönüşüm seferberliğinin başarıya ulaşması için mahalle muhtarlarının vereceği desteğin çok değerli olacağını söyledi.

Yakınca Mahallesinde TOKİ tarafından inşa edilen ve yılsonuna doğru teslim edilmesi planlanan 541 konut ve 22 dükkAnın yer aldığı Yakınca Rezerv Konutlarından faydalanacak olan "Riskli Yapı" sahiplerine yönelik başlatılan hak sahipliği başvurularının 15 Eylül 2023 tarihine kadar uzatıldığını ifade eden Başkan Çınar, "Bugüne kadar ki tüm insan odaklı hizmetlerimizin vatandaşlarımıza ulaşmasında desteklerini esirgemeyen, yol arkadaşlarımız olarak tarif ettiğimiz bütün muhtarlarımıza öncelikle teşekkür ediyorum. 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük deprem felaketinden sonrada muhtarlarımızla her zaman olduğu gibi yine koordineli ve uyumlu çalışarak deprem yaralarının sarılması için el birliği yapmış durumdayız. Belediye olarak gerek fiziksel yatırımlar gerekse de sosyal, kültürel, sportif, sosyal yardımlar ve tüm hizmetlerle ilçemizin hem bugünlerine hem de yarınlarına güzel eserler emanet etmek için 7/24 çalışıyoruz. 6 Şubat'ta ki depremde evlerini ve işyerlerini kaybeden hemşehrilerimiz için TOKİ Konutları ve Köy Evlerinin yapımı devam ederken, bizlerde kentsel dönüşüm projelerimizle bu yatırımlara katkı sunmak için çalışmalarımıza hız verdik. Kentsel dönüşüm yatırımlarımızla da riskli bölgelerimizi depreme dayanıklı konutlarla dönüşümünü sağlayarak evleri ağır hasar alan ya da yıkık olan hemşehrilerimizin güvenle yaşayacağı yeni merkezler oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Seferberliğiyle Yeşilyurt'ta riskli yapıları doğru ve planlı yatırımlarla dönüşümü sağlayacaklarını sözlerine ekleyen Başkan Çınar, " 2020 yılında yaşadığımız Elazığ Sivrice depreminden sonra belediyemizin girişimleri ile Yakınca mahallesinde ki 58 bin 200 metrekarelik alan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv yapı alanı olarak belirlenmişti. Lokasyon olarak şehrimizin en güzel noktalarından olan Yakınca bölgemizde yapımı tamamlanan 499 konutumuz 1,5 yıl önce AFAD tarafından hak sahiplerine teslim edilerek şehrimizdeki barınma sorununa önemli bir katkı sunulmuş oldu. Konutların hemen arka tarafında 541 adet konut ile 22 Adet dükkânın yer aldığı TOKİ Rezerv Konutlarıyla ilgili bütün yetki belediyemize verildi. Özellikle çevre yolunun altı diye tarif edilen ancak son yıllardaki yatırımlarla bu kavramın tarihe karıştığı Yeşiltepe bölgemizde müstakil evler, ağır hasarlı evlerin sayısı fazla, burada dönüşüme uğraması gereken çok sayıda bina var. TOKİ ile ortaklaşa Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde kentsel dönüşüm evlerini yaptık ardından yine bu bölgede çalışma yürüttük ancak o zamanlarda bazı vatandaşlarımız "kendi evlerimizi kendimiz yaparız" dediler. Afet evleri kolay ve hızlı bir şekilde dönüşümünü sağlayabileceğimiz bir bölgeydi, çok yorulduk, ciddi sıkıntılar yaşadık, büyük emek verdik ancak sonunda evlerimizi teslim etmiştik. Evler teslim edildiği zaman yapılan hem işin kıymeti anlaşıldı hem de evlerin kalitesi ortaya çıktı, ailelerin memnuniyetini gördük. Yeşiltepe'deki riskli yapıların dönüşümü sağlamak içinde Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Projemizi başlattık. Riskli yapı sahiplerinin başvurularının alındığı hak sahipliği başvuru süresini 15 Eylül'e kadar uzattık. "Riskli Yapı" malikleri ile konut karşılığı anlaşma yapılmak suretiyle Yakınca Mahallesindeki Rezerv Yapı Konutlarına taşıyacağız. Riskli yapı sahiplerinin bulundukları bölgedeki taşınmazları üzerine kentsel dönüşüm konutları inşa ederek bu bölgemizin yaşam seviyesini artıracağız. Birbirine yakın parsel sahipleri başvurularını yaparlarsa o bölgede kentsel dönüşüm hizmetlerine hemen başlayabiliriz. Yeşiltepe'yi sağlam, depreme dayanıklı ve güzel yaşam alanlarıyla buluşturup daha fazla tercih edilmesinin önünü açacağız. Bu bölgede dönüşümünü yapmamız gereken çok sayıda bina ve ev var, muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizin destekleriyle o bölgemize güzel konutlar inşa edeceğiz. Özellikle muhtarlarımızın bu konudaki destekleri çalışmaların daha da hızlanmasına vesile olacaktır. Bizler vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu alanlarda hayatını sürdürmesi için bu tür yatırımları ilçemize kazandırıyoruz. Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Projemiz için Ankara ve Malatya'da önemli görüşmeler yaptık, girişimlerde bulunduk. Malatya'nın yeniden ihya, inşa ve imar sürecine bizlerde bu tür güçlü yatırımlarla katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Toplantılar sırasında söz alan mahalle muhtarları, mahalle sakinlerinin taleplerini aktarırken, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da yöneltilen tüm sorulara cevap verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)