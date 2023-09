Yeşilyurt’taki çocuk şenliği büyük ilgi gördü

Yaşanan deprem felaketlerinin getirdiği olumsuzluklardan çocukları uzak tutmak için ilçe genelinde sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyen Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından Kaynarca Konteyner Kentte düzenlenen "Çocuk Şenliği" büyük ilgi gördü.

Çocukları şenlikte yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çocuklara mutlu ve güzel bir gelecek hazırlamak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketlerinin etkilerini birlik ve beraberlik içinde silmek için yoğun bir mesai yapan Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi işbirliğiyle, Yeşilyurt'un farklı bölgelerinde kurulan konteyner kentler ile sosyal yaşam alanlarında düzenlenen "moral ve motivasyon" artırmaya yönelik etkinlikler 7'den 70'e herkesin beğenisini kazandı.

Çocukları ve gençleri deprem psikolojisinden uzak tutmak hedefiyle genç nesle hitap eden etkinliklere daha fazla ağırlık veren Yeşilyurt Belediyesinin sosyal sorumluluk projelerine düzenlediği etkinliklerle katkı sunan Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından Kaynarca Konteyner Kentte düzenlenen "Çocuk Şenliği" ise renkli, neşeli ve keyifli anlara sahne oldu.

Kurulan özel platformda sahnelenen balon şovları, sihirbazlık gösterileri ile Karagöz-Hacivat tiyatro oyunlarını yakından takip eden minikler doyasıya eğlenip, eğlenceli anlar yaşadılar.

Haberin Devamı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı'da birbirinden hareketli etkinliklerin olduğu şenliğe katılarak, çocukların mutluluğunu paylaştılar.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı konuşmasında Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyinin güzel ve faydalı etkinliklerine bir yenisini daha eklediğini ifade ederek, "İlçemizde ki konteyner kentlerde mutlu bir tablo görmek hepimizi sevindiriyor. 6 Şubat'ta büyük bir felaket yaşadık, birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Tüm öğrencilerimize yeni eğitim ve öğretim dönemlerinin de hayırlı olmasını temenni ediyorum ve iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Deprem yaralarını el birliğiyle sarmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Her akşam bir konteyner kentimiz ya da parkımızda düzenlediğimiz şenlikler, sportif ve sosyal faaliyetler ve sinema gösterimleriyle depremzede ailelerimiz ve çocuklarımıza bir nebzede olsa moral vermeye çalışıyoruz.6 Şubat'taki depremlerin ardından konteyner kentlerimize yerleşen ailelerimizin taleplerini yerine getirmek, onlara bu zor dönemde yardımcı olabilmek için imkânlarımızı seferber ettik. Özellikle bu süreçte çocuklarımız ve gençlerimizin deprem travmasından uzak kalması için genç neslimize hitap eden etkinliklerimize her gün bir yenisini daha ekliyoruz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz, Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüz ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzün yanı sıra Yeşilyurt Kent Konseyimizin etkinlikleri dolu dolu geçiyor. Çocuklarımız eğlenceli aktivitelere katılıp oyunlar oynayarak neşeli anlar yaşıyorlar. Yeşilyurt'un tüm renklerini barındıran, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleriyle belediyemizin çalışmalarına güç katan, bu yönde büyük emek ve çaba gösteren Kent Konseyimizin organizasyonunda düzenlenen bugün ki şenliğimizde çocuklarımızı neşeli ve mutlu görmek hepimizi sevindirmiştir. Çünkü geleceğimizin mimarları olan evlatlarımızın erken yaşlarda iyi yetişmeleri, sosyal yönlerini güçlü tutmaları ve eğitimlerine odaklanmaları bizim için büyük önem taşıyor. Çocuklarımıza mutlu ve güzel bir gelecek hazırlamak hepimizin temel vazifesidir. Tüm hemşehrilerimiz için çalışıyoruz ama gözbebeklerimiz yavrularımız için ne yapsak azdır. Yeşilyurt Belediyesi olarak çocuklarımızın her anında yanlarında olmayı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Şenlikte doyasıyla eğlendiklerini söyleyen çocuklar ise, "Gerçekten çok eğlenceli ve çok güzel bir şenlik oldu, büyük keyif aldık. Balon şovları, sihirbazlık gösterileri çok etkileyiciydi, tiyatro oyununu çok beğendik. Tekrarını mutlaka bekliyoruz." diye konuştular.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)