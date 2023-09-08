Yeşilyurt’taki çocuk şenliği keyifli anlara sahne oldu

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından Bursa Yıldırım Belediyesi'nce kurulan Konteyner Kentte düzenlenen "Çocuk Şenliği" etkinliğinde çocuklarla bir araya geldi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Yeşilyurt’taki çocuk şenliği keyifli anlara sahne oldu

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından Bursa Yıldırım Belediyesi'nce kurulan Konteyner Kentte düzenlenen "Çocuk Şenliği" etkinliğinde çocuklarla bir araya geldi. Başkan Çınar, çocukları deprem travmasından uzak tutmak için her türlü çaba ve gayreti gösterdiklerini söyledi.

Ülkemizi derinden sarsan 6 Şubat 2023 tarihindeki büyük depremler ve ardından meydana gelen artçı sarsıntılardan dolayı toplumda oluşan deprem sancılarının etkisini ortadan kaldırmak için 7'den 70'e tüm vatandaşlara yönelik moral ve motivasyon etkinlikleri düzenleyen Yeşilyurt Kent Konseyi, Yakınca Mahallesinde Bursa Yıldırım Belediyesi tarafından kurulan Konteyner Kentte "Çocuk Şenliği" düzenledi.

Genç tiyatrocular tarafından sahnelenen Hacivat ve Karagöz tiyatro oyununun yanı sıra sihirbazlık gösterileri ve yarışmalara büyük ilgi gösteren çocuklar, gönüllerince eğlenip keyifli bir akşam yaşadılar.

Güzel bir atmosferin hâkim olduğu etkinlikleri yerinde takip edip çocuklarla bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, deprem felaketinin oluşturduğu sıkıntılı süreçten çocukları uzak tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Çocukları ve gençleri deprem travmasından uzak tutmak adına farklı temalı etkinlikler düzenleyen Yeşilyurt Kent Konseyini tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi olarak her gün bir konteyner kentimiz ya da park alanımızda çeşitli organizasyonlar düzenleyerek 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza moral aşılamaya çalışıyoruz. Kardeş Belediyemiz olan Bursa Yıldırım Belediyesi tarafından kurulan konteyner kentimizde kalan çocuklarımızla bir araya gelmekten, onların mutluluğunu ve heyecanını paylaşmaktan ziyadesiyle mutlu olduk. Çok zor ve sıkıntılı günlerden geçiyoruz, büyük kayıplar verdik, büyük acılar yaşıyoruz. Vatandaşlarımıza bu zorlu dönemde bir nebze de olsa moral aşılamak içinde elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle çocuklarımızı deprem travmasından uzak tutup geleceğe umutla bakmalarına destek vermek içinde şenlikler ve sportif yarışmalara ağırlık veriyoruz. Çocuklarımızın bu dönemde kişisel gelişimleri çok önemli, çünkü onlar bizim geleceğimiz ve umudumuzdur. Çocuklarımızın hepsini çok seviyoruz, onların huzuru bizim için önemlidir. İlçe genelinde sürdürdüğümüz hizmetlerimize faaliyetleriyle destek sunan Yeşilyurt Kent Konseyimizde ilçemizin sosyal hayatının daha da hareketli olması içinde bu tür organizasyonlar yapıyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Birlikte düzenlediğimiz etkinliklerle depremin toplum üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Yeşilyurt’taki çocuk şenliği keyifli anlara sahne oldu

Yeşilyurt’taki çocuk şenliği keyifli anlara sahne oldu

Yeşilyurt’taki çocuk şenliği keyifli anlara sahne oldu

Yeşilyurt’taki çocuk şenliği keyifli anlara sahne oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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