Yeşilyurt’tan okula yeni başlayan öğrencilere eğitim seti

Yeşilyurt Belediyesi tarafından, ilçedeki konteyner kentlerde kalan ilkokul birinci sınıf öğrencilerine eğitim seti dağıtıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Yeşilyurt’tan okula yeni başlayan öğrencilere eğitim seti

Yeşilyurt Belediyesi tarafından, ilçedeki konteyner kentlerde kalan ilkokul birinci sınıf öğrencilerine eğitim seti dağıtıldı.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan asrın felaketi sonrası konteyner kentlerde yaşayan afetzedelere Yeşilyurt Belediyesi'nin desteği sürüyor. Bu çerçevede konteyner kentlerde kalan ve ilk kez okul sıralarına oturmanın heyecanını yaşayan birinci sınıf öğrencileri unutulmadı. Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Öğrenmeye Hoş geldin" projesi ile eğitim hayatına ilk adımı atan ilkokul birinci sınıf öğrencilerine eğitim seti dağıtılmaya başlandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kuyuönü Konteyner Kenti ziyaret ederek, burada aileleriyle birlikte kalan ilkokul birinci sınıf öğrencilerine içinde silgiden cetvele, makastan boyama kalemlerine kadar her türlü kırtasiye malzemesinin bulunduğu eğitim setlerini hediye etti. Kırtasiye çantasını çocuklara hediye edip derslerinde başarılar dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitime yapılan yatırımlara yerel ölçekte katkılar sunmaya devam ettiklerini söyledi.

Çocukları geleceğin teminatı ve aydınlık yarınların mimarı olarak gördüklerini söyleyen Başkan Çınar, "Eğitime yapılan yatırım hiç şüphe yok ki geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Eğitimi her zaman ön plana alıyoruz, bu yöndeki yatırımlara ve projelere ayrıcalık gösteriyoruz. Ülkemizde eğitim ve öğretim döneminin başladığı bugünlerde, konteyner kentlerimizde misafir ettiğimiz ailelerimizin her türlü şart ve durumda yanlarında olmaya devam ediyoruz. Deprem yaralarını birlikte sarmak içinde hayatın her anında onlara destek veriyoruz, sorunları çözmek içinde elimizden geleni yapıyoruz. Eğitime yönelik hizmetleri tüm yatırımlarının önüne alan yerel bir yönetim olarak ta konteyner kentlerde kalan ilkokul birinci sınıf öğrencilerine, eğitim hayatlarına ilk adımı attıkları bugünlerde yanlarında olduğumuzu hissettirmek için eğitim seti dağıtma kararı aldık" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar konuşmasından sonra eğitim seti verdiği öğrencileri makam arabasıyla okullarına götürdü.

Yeşilyurt’tan okula yeni başlayan öğrencilere eğitim seti

Yeşilyurt’tan okula yeni başlayan öğrencilere eğitim seti

Yeşilyurt’tan okula yeni başlayan öğrencilere eğitim seti

Yeşilyurt’tan okula yeni başlayan öğrencilere eğitim seti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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