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  3. Yeşim Erçetin sevgilisi kim? Tuğser Akyüz kaç yaşında, nereli?

Yeşim Erçetin sevgilisi kim? Tuğser Akyüz kaç yaşında, nereli?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programa konuk olan ünlü sunucu Yeşim Erçetin'in yaptığı açıklamalarının ardından özel hayatı merak konusu oldu. Peki Yeşim Erçetin sevgilisi kim? Tuğser Akyüz kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

Yeşim Erçetin sevgilisi kim? Tuğser Akyüz kaç yaşında, nereli?

Yeşim Erçetin sevgilisi kim? Tuğser Akyüz kaç yaşında, nereli? Soruları internet mecralarında araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için merak edilen detayları haberimizde derledik...

Yeşim Erçetin sevgilisi kim? Tuğser Akyüz kaç yaşında, nereli?

TUĞSER AKYÜZ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Tuğser Akyüz 36 yaşındadır. Yaklaşık 15 yıldır kişisel spor antrenörlük yapmaktadır. Ayrıca mesleği ile ilgili olarak  İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde master yapmaktadır. En sevdiği aktiviteler ise tüm dünyayı gezmektedir. Şimdiye kadar 36 ülkeyi ziyaret etmiştir. Öte yandan ekranlar tanınmış yüzü olan sunucu ve manken Yeşim Erçetin ile uzun süredir ilişki yaşamaktadır. Ünlü spor hocası aşk hayatıyla sık sık magazin gündemine gelmektedir.

Yeşim Erçetin sevgilisi kim? Tuğser Akyüz kaç yaşında, nereli?

 

YEŞİM ERÇETİN KİMDİR? 

Yeşim Erçetin, 1979 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Daha 9 aylık bebek iken anne babası boşanmıştır. Babaannesinin yanında büyüdü. 1996 yılında Neşe Erberk mankenlik ajansında profesyonel mankenlik yapmaya başladı.

Yeşim Erçetin kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı?Yeşim Erçetin kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı?

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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