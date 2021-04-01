Yeşim Erçetin sevgilisi kim? Tuğser Akyüz kaç yaşında, nereli? Soruları internet mecralarında araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için merak edilen detayları haberimizde derledik...

TUĞSER AKYÜZ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Tuğser Akyüz 36 yaşındadır. Yaklaşık 15 yıldır kişisel spor antrenörlük yapmaktadır. Ayrıca mesleği ile ilgili olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde master yapmaktadır. En sevdiği aktiviteler ise tüm dünyayı gezmektedir. Şimdiye kadar 36 ülkeyi ziyaret etmiştir. Öte yandan ekranlar tanınmış yüzü olan sunucu ve manken Yeşim Erçetin ile uzun süredir ilişki yaşamaktadır. Ünlü spor hocası aşk hayatıyla sık sık magazin gündemine gelmektedir.

YEŞİM ERÇETİN KİMDİR?

Yeşim Erçetin, 1979 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Daha 9 aylık bebek iken anne babası boşanmıştır. Babaannesinin yanında büyüdü. 1996 yılında Neşe Erberk mankenlik ajansında profesyonel mankenlik yapmaya başladı.

Yeşim Erçetin kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı?