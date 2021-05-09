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  3. Yeşim Salkım, Demet Akalın'a sert çıkıştı: "Kapa çeneni"

Yeşim Salkım, Demet Akalın'a sert çıkıştı: "Kapa çeneni"

Yeşim Salkım koronavirüs sürecinde verdiği değişik tavsiyelerle gündeme gelen Demet Akalın'ı hedef aldı. Salkım "Kapa çeneni" diyerek Akalın'a seslendi.

Yeşim Salkım, Demet Akalın'a sert çıkıştı: "Kapa çeneni"

Koronavirüs sürecinde yaptığı yorumlarla gündeme gelen Demet Akalın yaptığı bir tavsiyeyle tekrar gündem oldu.

NUFÜS SAYIMI GİBİ AŞILAMA

Akalın tam kapanmayı hatırlatarak "Al sana öneri; nüfus sayımı yapar gibi hazır yasak da var herkesi aşıla ev ev hane hane mis gibi" önerisinde bulundu.

"SANAT ZEKA İŞİDİR"

Demet Akalın'ın bu açıklamasını gören Yeşim Salkım, "Demet sen bu zekâyla senelerdir popun kraliçesi diye gezdin ya hakikaten inanılır gibi değil. Sanat zeka işidir anlatamadık. #KapatÇeneniDemetAkalın" diyerek sert çıkıştı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın, Yeşim Salkım'ın bu sözlerine ne cevap vereceği merak ediliyor.

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