Yeşim Salkım, İbrahim Tatlıses'i terletti! O sorular karşısında neye uğradığını şaşırdı! Ortam bir anda buz kesti!
Pazar günleri izleyiciye keyifli anlar yaşatan İbo Show'un konukları arasında olan Yeşim Salkım'ın İbrahim Tatlıses'e sorduğu sorular Tatlıses'i terletti.
Her hafta pazar günü izleyici karşısına çıkan sevilen program İbo Show'da bu hafta birbirinden önemli konuklar yer alıyor. İzleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran İbo Show'a bu hafta; Show'a, Seren Serengil, Bülent Serttaş, Altay ve Yeşim Salkım konuk oluyor.
13 Mart Pazar günü ekrana gelecek olan bölümün fragmanında ünlü şarkıcı Yeşim Salkım'ın, programın sunucusu İmparator İbrahim Tatlıses'e yönelttiği sorular dikkat çekti. O sorular karşısında neye uğradığını şaşıran Tatlıses'in suratındaki ifadenin ardından stüdyonun buz kestiği görüldü.
TERLETEN SORULAR
Fragmanda Salkım'ın, Tatlıses'e "Duygusal anlamda kadınlara haksızlık ettiğinizi hiç düşündünüz mü?" ve "Peki siz çok haksızlığa uğradınız mı?" soruların bölüme damga vuracağı konuşuluyor.