Yeşim Salkım Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YEŞİM SALKIM KİMDİR?



Doğum tarihi : 12.Nisan.1968

Yeşim Salkım kaç yaşında : 51

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek : Pop Şarkıcısı, Sinema Oyuncusu, Dizi Oyuncusu

Yeşim Salkım doğum yeri : İstanbul

YEŞİM SALKIM BİYOGRAFİSİ



Müzisyen Dursun Salkım'ın kızı olan Yeşim Salkım, 12 Nisan 1968 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Annesinin adı Sevim’dir. Erkek kardeşinin adı Serhat. Ankara Kavaklıdere'de büyüdü. Fransız anaokuluna gitti. İlkokuldan sonra St. Benoit'da okudu. Ticaret lisesinde okudu. Henüz sadece altı yaşındayken, Saklambaç gazetesinin düzenlediği bir yarışmada “Fotoroman Kraliçesi” seçilmiştir. Küçük yaştan itibaren müzikle içiçe büyüdü. Müziğe karşı ilgisi ve yeteneğiyle dikkat çeken Yeşim Salkım, yüksek öğrenimini müzik üzerine yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Klasik Türk Sanat Müziği Bölümü mezunudur.

Yeşim Salkım, dönemin popüler barlarından Şaziye'de çıkarken, ilk gördüğünde 'Ne kadar beyefendi bir insan' diye düşündüğü Fenerbahçe Başkanı Ali Şen (spor adamı)'in oğlu Metin Şen'le birlikte olmaya başladı. İlk albüm 'Hiç Keyfim Yok', Şen'le iki yıldır birlikte olduğu 1993'de geldi. Metin Şen'le ilişki iki buçuk yıl sürdü.

İlk albümünü 1993'te çıkaran sanatçı, Türk Pop Müziği alanında çalıştı. 1996 yılında Eşkıya filmi ile kamera karşısına geçerek oyunculuğa başladı. Yeşim Salkım’ın sinema ve oyunculuk kariyeri 2001 yılında çevirdiği “Şarkıcı” adlı filmdeki başrolüyle, Türk Sinemasının Oscar’ı sayılan Altın Portakal ödülünü kazanmasıyla zirveye ulaştı.

1996 yılında Yavuz Turgul'un yönettiği ve senaryosunu yazdığı başrollerini Şener Şen ve Uğur Yücel'in paylaştığı “Eşkıya” adlı sinema filminde oynadı.

1997'de Yeşil Müzik isimli plak şirketini kurdu.Hilal Cebeci, Cenk Eren, Lerzan Mutlu, Tarık (şarkıcı) gibi ünlüleri müzik piyasasına kazandırdı.

Yıldırım Mayruk, Cengiz Abazoğlu ve Cemil İpekçi gibi dünyaca ünlü Türk modacılarının bir çok defilelesinde şeref konuğu olarak podyuma çıktı. Defilerde özel kıyafetleri üzerinde başarıylataşırken, top modelleri aratmadı.

1998 yılında “Atları da Vururlar” adlı müzikal tiyatro oyununa Okan Bayülgen ve Fikret Kuşkan ile birlikte 4 ay provalarda çalıştı ancak oyun Yeşim Salkım'ın yerine Pamela Spence'le sahnelendi.

2001 yılında “Şarkıcı” adlı sinema filminde başrolde ve Berhan Şimşek, Selçuk Yöntem, Nurseli İdiz ile beraber oynadı.

Bir dönem skandal ve yolsuzluklarla politikaya konu olan Uzan Ailesi'nden Hakan Uzan'la olan evliliğiyle gündeme geldi.

Lösemili çocuklar ve yardıma muhtaç çocuklar yararına verdiği ücretsiz konserlerin yanısıra, uyuşturucuya karşı savaş açarak sosyal yardımlaşma konusunda öncülük etti.

2016 yılında "Makas" adlı filmde Şenay Akay, Fulden Akyürek, Gökhan Alkan, Serenay Aktaş, Yeşim Salkım, Ahmet Kural, Gizem Erdoğan, Ümit Karan ile beraber oynadı.

2017 yılında "Evlat Kokusu" dizisinde Hande Soral, Barış Kılıç, Sedef Avcı, Murat Han, Yeşim Salkım, Selen Uçer, Alihan Türkdemir, Balım Gaye Bayrak, Nail Kırmızıgül, Pınar Çağlar Gençtürk, Haktan Pak, Hülya Duyar, Engin Yüksel, Tuğçe Kumral, Dilan Telkök, Aksel Üstün, Doğancan Sarıkaya ile beraber oynadı.

Evlilikleri : 5 evlilik yapmıştır.

1. evliliği: Yeşim Salkım İlk evliliğini 20 yaşında iken 1989'da Mustafa İmre ile yaptı. 1990'da kızı Gizem doğdu. Yeşim Salkım, kızı 13 günlükken evi terk etti ve boşandı.

2. evliliği: 1998 yılında Hakan Uzan'la olan evliliğiyle gündeme geldi. 2001 yılında boşandılar.

3. evliliği: 2003 yılında Onur Air'in sahibi Arben İçli'yle evlendi.2005 yılının ortalarında boşandı.

4. evliliği: şubat 2006 yılında İlker İnanoğlu ile kısa süreli bir evlilik yaptı. 2007 yılında boşandı

5. evliliği: En son 2009 yılında kendinden 7 yaş küçük oyuncu Hakan Eratik'le evlendi ve 9 Nisan 2011'de kızları Ada dünyaya gelmiştir. Boşanmak isteyen Hakan Eratik, kararını eşi Yeşim Salkım'a bildirdi, ardından da 2015 Haziranında evi terk etti. 14 Temmuz 2015 tarihinde boşandılar.

Ödülleri :

2000 - Yakın Doğu Üniversitesi tarafından - en iyi Pop Kadın Şarkıcısı

2001 - 38. Antalya Altın Portakal Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu (Şarkıcı filmi ile)

2001 - Magazin Gazetecileri Derneği tarafından MGD Altın Objektif Ödülleri - En İyi Pop Müzik Kadın Yıldız

1994 - 1.Kral TV Video Müzik Ödülleri - 1994'ün En İyi Çıkış Yapan Şarkıcısı Adaylığı

Tiyatro :

1998 - Atları da Vururlar

2007 - Casablanca

2012 – Bizim Şarkımız

Albümleri :

1993 - Hiç Keyfim Yok

1996 - Ferman

1997 - Yoktan Geliyorum

1997 - Sevgilim (single)

2000 - Hep Böyle Kal

2001 - Vefa Borcu

2001 - Yadigar

2005 - Ayna

2006 - Bazen

2007 - Yuvarlanan Taşlar (single)

2007 - Casablanca (müzikal albümü)

2008 - Sen Nasılsan Öyleyim

2009 - 7

2009 - Bambaşka (single)

2010 - İstanbul'da Aşk

2012 - Bizim Şarkımız (müzikal albümü)

2011 - Piyango (single)

2014 - Duymayan Kalmasın (single)

2015 - Şehrin Işıkları (single)

2015 - Unutursun Gönlüm (single)

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2018 - Eğreti Gelin Ladik (Kostak Emine) (Sinema Filmi)

2017 - Kurt Kapanı (Sinema Filmi)

2017 - Evlat Kokusu (Hünkar Akbaş) (TV Dizisi)

2017 - Büyü 2 (Sinema Filmi)

2017 - Bahtiyar Bahtıkara (Pakize) (Sinema Filmi)

2016 - Makas (Hanzade) (TV Filmi)

2014 - 2015 - Kocamın Ailesi (Şeniz) (TV Dizisi)

2012 - 2013 - Huzur Sokağı (Emel) (TV Dizisi)

2012 - Ben Bilmem Eşim Bilir (Kendisi)(Tv Programı)

2011 - Bekle Beni Yarın (Nevin) (Sinema Filmi)

2009 - Bit Palas (TV Dizisi)

2007 - Sessiz Gemiler (Nergis) (TV Dizisi)

2007 - Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (Kuafördeki Müşteri) (Sinema Filmi)

2005 - Seher Vakti (Sabah) (TV Dizisi)

2005 - Deli Mavi / İşte Öyle Bir Şey (Derin) (TV Filmi)

2000 - Şarkıcı (Sevda Erses) (Sinema Filmi)

2000 - Vizontele (Şeyda) (Sinema Filmi)

2000 - Fosforlu Cevriye (Cevriye) (TV Filmi)

1998 - Ateş Dansı (Ayşegül) (TV Dizisi)

1996 - Eşkıya (Emel) (Sinema Filmi)

1992 - Mahallenin Muhtarları (Konuk Oyuncu ) (TV Dizisi) (Bölüm)