Yeşim Salkım, Nihal Yalçın'ı hedef aldı! Tamer Karadağlı'ya tam destek! "Bu oyuncuların ciğerlerini biliyorum"

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla aşı karşıtı olduğunu açıkça belli eden Yeşim Salkım, geçtiğimiz haftalarda babası Dursun Salkım'ı koronadan dolayı kaybetmişti. 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali ödül töreninde Tamer Karadağlı'nın, Nihal Yalçın'a yönelik tutumuna destek verdiğini belirten Salkım, Türkiye gazetesine konuştu.

"HAVAYA GİRMENİN ANLAMI YOK"

Sanatçıların politik olmaması gerektiğini savunan Salkım, "Görüşlerini söyleyebilir fakat politik konuşmaların yapılacağı yerler, ödül törenleri değildir. Bu oyuncuların ciğerlerini biliyorum. İki iş tutunca böyle havaya girmenin anlamı yok." dedi.

"ERKEKLERİN ÜZERİNDEN PRİM YAPMASINLAR"

Tamer Karadağlı'yı haklı bulduğunu ve arayıp kendisine de söylediğini belirten Yeşim Salkım," Erkeklerin üzerinden artık prim yapmaktan biraz vazgeçsin bu kadınlar. Mademki kadın hakkı diyorsunuz; aç arabanı bin, benim kapımı aç deme. Çiçek getireceksin deme adama, git çiçeğini kendin al. Hep bir beklenti içinde olup, sonra eline pankartı almak olmaz." açıklamasında bulundu.

"HERKES HADDİNİ BİLECEK"

Hasta ruhlu erkeklerden bahsetmediğini belirten Salkım, "Hasta ruhlu erkeklerden bahsetmiyorum. Ben PKK'ya karşıyım, ülkemde kimse PKK sempatizanlığı yapamaz. İşin oyunculuk, takdir ettiler, teşekkürünü et, git otur. Herkes haddini bilecek." diyerek sert çıkıştı.