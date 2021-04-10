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  3. Yeşim Salkım'dan koronavirüs çıkışı: İlaç sektörünün oyunu yeter artık ya

Yeşim Salkım'dan koronavirüs çıkışı: İlaç sektörünün oyunu yeter artık ya

Yapımcı Erol Köse'nin koronavirüs salgınıyla ilgili uyarı yaptığı paylaşımına yorum yapan oyuncu ve şarkıcı Yeşim Salkım," İnsanların kafasını bulandırma, hepimiz biliyoruz ilaç sektörünün oyunu, yeter artık ya" dedi.

Yeşim Salkım'dan koronavirüs çıkışı: İlaç sektörünün oyunu yeter artık ya

Koronavirüs salgınında günlük ve can kaybı sayısı günden güne artarken vatandaşlar da salgına karşı birbirini bilinçlendirmek için paylaşımda bulunuyor. Sosyal medyayı da aktif kullanan yapımcı Erol Köse, koronavirüs salgınında üçüncü kuluçka döneminin başladığını belirten bir paylaşımda bulundu.

YESİM SALKIM: İNSANLARIN KAFASINI BULANDIRMA

Bu paylaşıma yorum yapan Yeşim Salkım," Geç bunları Erol. İnsanların kafasını bulandırma, hepimiz biliyoruz ilaç sektörünün oyunu, yeter artık. İtalya’ya maske kalktı bile" dedi.

Yeşim Salkım'dan koronavirüs çıkışı: İlaç sektörünün oyununu yeter artık ya

EROL KÖSE: CORONA VAR VE ÖLDÜRÜYOR

Bu yoruma cevap veren Erol Köse şu ifadeleri kullandı:

"Ha sen virüse de inanmıyorsun? Ölen milyonlara da çırpınan sağlıkçılara da , bravo .. Kimin projesi onu bilmem ama corona var ve öldürüyor, bir zahmet yoğun bakımlara git bak !"

Yeşim Salkım'dan koronavirüs çıkışı: İlaç sektörünün oyununu yeter artık ya

Tayfun Altuntaş
Editör
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